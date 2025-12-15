Смерть режиссера Роба Райнера и его жены: арестован их сын Ник

Судя по сведениям полиции, Ник Райнер находится под арестом, но может быть освобожден под залог 4 млн долларов.

По данным Центра информации о заключенных LASD, 32-летний сын режиссера обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких. Его задержали в воскресенье, в 21:15 по местному времени, а официальное обвинение предъявили в понедельник, в 05:04.

Полиция пока официально не сообщает, что Нику Райнеру предъявлены какие-либо обвинения в связи со смертью режиссера и его супруги.

Ник Райнер — средний из трех детей Роба Райнера и Мишель Сингер.

Он работал сценаристом, а наибольшую известность получил как соавтор сценария к фильму «Быть Чарли», режиссером которого был его отец.

Ник рассказывал журналу People, что фильм о страдающем от наркотической зависимости подростке был частично основан на его собственном опыте борьбы с зависимостью.

Райнер был одним из самых известных режиссеров Голливуда.