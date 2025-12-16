Три аномалии, говорящие, что 3I/ATLAS — инопланетный корабль: астрофизик из Гарварда

«Если 3I/ATLAS имеет технологическое происхождение, это может представлять угрозу для человечества. У нас нет протокола, как реагировать на технологии инопланетян, но после первого контакта (если мы выживем) будет политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет принимать подробные изображения аномальных межзвездных объектов», — заявил ученый.

Астрофизик также предупредил об огромном риске столкновения космического объекта с Землей, если его траектория изменится и отклонится от предполагаемого курса.

Ученый пояснил, что у 3I/ATLAS слишком много аномалий, чтобы его можно было считать простой кометой.

«Когда эти люди говорят: «Если она движется как комета, выглядит как комета и ведет себя как комета, то она и есть комета», они должны усомниться в наблюдаемых аномалиях», — сказал Ави Леб.

По его словам, первое, что вызывает сомнения, — это огромный размер 3I/ATLAS. Он настолько массивен, что непонятно, «как столь гигантское тело могло попасть в Солнечную систему всего за одно десятилетие».

Вторая аномалия, отмечает астрофизик, — это плоскость планетной системы.

«Как объект мог бы естественным образом «добраться» до этой плоскости, практически как разведывательный корабль? Для этого нужно было бы наблюдать сотни объектов, прежде чем хотя бы один из них выровнялся бы с плоскостью эклиптики всего на 5 градусов. Это вторая аномалия», — сказал профессор.

Даже сейчас этот объект, похоже, имеет удлинение в направлении Солнца — так называемую антиасте. Это третья аномалия.

«Это как найти бродячую кошку в своем дворе. Все говорят, что это обычный кот, но его хвост растет из лба, а не из спины. Мы никогда ничего подобного не видели», — заявил ученый.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля 2025 года. Позже ученые определили, что это комета из другой солнечной системы. Диаметр ее комы составляет около 24 километров. Компьютерная модель показывает, что ее возраст составляет более 7,5 миллиардов лет — на три миллиарда лет больше, чем у Солнца. Это может быть самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В августе Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает свет, похожий на свет автомобильных фар, но источник этого света еще не был идентифицирован. Он предположил, что космический объект может быть искусственным, с мощным источником энергии, способным создавать свет, видимый за миллионы километров. Месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпела «аномальную эволюцию», начав менять цвет.