Нужны деньги и на новые вызовы, и на старые проекты: Ринкевич в Париже (1)

© LETA 16 декабря, 2025 07:35

Новости Латвии 1 комментариев

Европейскому союзу (ЕС) нужен достаточно большой бюджет, чтобы финансировать как традиционную политику, так и новые вызовы, заявил сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник Ринкевича Мартиньш Дрегерис, сегодня в Париже Ринкевич встретился с Макроном, председателем Сената Жераром Ларше и председателем Национального собрания Яэль Браун-Пиве, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, европейскую безопасность и оборону, поддержку Украины, а также актуальные вопросы повестки дня Европейского союза.

Во время встречи с высокопоставленными французскими чиновниками Ринкевич поблагодарил Францию за ее важную роль в укреплении восточного фланга НАТО посредством участия в миссии воздушной полиции Балтии, боевой группы НАТО в Эстонии, а также за лидерство в трансатлантическом диалоге и поддержку Украины.

В ходе переговоров с президентом Франции Ринкевич призвал продолжать финансовую и военную поддержку Украины, а также оказывать давление на Россию.

Стороны обменялись мнениями о планируемом многолетнем бюджете ЕС на следующий период. Ринкевич отметил, что ЕС нужен достаточно большой бюджет, чтобы финансировать как традиционную политику, так и новые вызовы.

Он также подчеркнул, что в интересах Латвии продолжать территориальную, экономическую и социальную конвергенцию и поддерживать регионы, наиболее пострадавшие от агрессивной войны России в Украине, а также обеспечить финансирование проекта "Rail Baltica".

Не менее важно обеспечить финансирование безопасности и обороны ЕС, в том числе укрепление восточной границы, а также обеспечить равные условия для всех фермеров ЕС, сказал президент Латвии.

Ринкевичс подчеркнул, что многолетний бюджет ЕС на следующий период должен отражать геополитические реалии, а также демонстрировать амбиции ЕС. "Поэтому необходимо, чтобы многолетний бюджет был достаточно большим для финансирования как новых вызовов - особенно в сфере безопасности и обороны, - так и традиционных политик, таких как сплочение и сельское хозяйство. Также необходимо вкладывать особые средства в укрепление конкурентоспособности ЕС, что должно осуществляться на основе сбалансированного регионального подхода, при котором предприятия из крупных стран активно сотрудничают с предприятиями из небольших государств", - сказал Ринкевич.

Президент Латвии считает, что экономически устойчивый, цифровой и конкурентоспособный ЕС должен быть приоритетом, так как целью является полноценное функционирование единого рынка ЕС и справедливые условия конкуренции - как внутри, так и на глобальном уровне.

"Мы также заинтересованы в том, чтобы такие крупные экономики ЕС, как Франция, были устойчивыми и конкурентоспособными на мировом рынке. Важно сотрудничество между предприятиями внутри ЕС, в том числе с использованием технологий из небольших стран, включая Латвию", - сказал Ринкевичс.

По его словам, этого можно добиться, снизив регулятивную и административную нагрузку на предприятия, в частности на малые и средние предприятия и стартапы. "ЕС должен стать технологической экономикой нового поколения с акцентом на исследования, инновации, дигитализацию и технологии будущего", - сказал Ринкевич.

Рабочий визит в Париж проходит по приглашению президента Франции.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

18:48

1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

18:24

1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

18:00

1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

