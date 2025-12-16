Как сообщил агентству ЛЕТА советник Ринкевича Мартиньш Дрегерис, сегодня в Париже Ринкевич встретился с Макроном, председателем Сената Жераром Ларше и председателем Национального собрания Яэль Браун-Пиве, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, европейскую безопасность и оборону, поддержку Украины, а также актуальные вопросы повестки дня Европейского союза.

Во время встречи с высокопоставленными французскими чиновниками Ринкевич поблагодарил Францию за ее важную роль в укреплении восточного фланга НАТО посредством участия в миссии воздушной полиции Балтии, боевой группы НАТО в Эстонии, а также за лидерство в трансатлантическом диалоге и поддержку Украины.

В ходе переговоров с президентом Франции Ринкевич призвал продолжать финансовую и военную поддержку Украины, а также оказывать давление на Россию.

Стороны обменялись мнениями о планируемом многолетнем бюджете ЕС на следующий период. Ринкевич отметил, что ЕС нужен достаточно большой бюджет, чтобы финансировать как традиционную политику, так и новые вызовы.

Он также подчеркнул, что в интересах Латвии продолжать территориальную, экономическую и социальную конвергенцию и поддерживать регионы, наиболее пострадавшие от агрессивной войны России в Украине, а также обеспечить финансирование проекта "Rail Baltica".

Не менее важно обеспечить финансирование безопасности и обороны ЕС, в том числе укрепление восточной границы, а также обеспечить равные условия для всех фермеров ЕС, сказал президент Латвии.

Ринкевичс подчеркнул, что многолетний бюджет ЕС на следующий период должен отражать геополитические реалии, а также демонстрировать амбиции ЕС. "Поэтому необходимо, чтобы многолетний бюджет был достаточно большим для финансирования как новых вызовов - особенно в сфере безопасности и обороны, - так и традиционных политик, таких как сплочение и сельское хозяйство. Также необходимо вкладывать особые средства в укрепление конкурентоспособности ЕС, что должно осуществляться на основе сбалансированного регионального подхода, при котором предприятия из крупных стран активно сотрудничают с предприятиями из небольших государств", - сказал Ринкевич.

Президент Латвии считает, что экономически устойчивый, цифровой и конкурентоспособный ЕС должен быть приоритетом, так как целью является полноценное функционирование единого рынка ЕС и справедливые условия конкуренции - как внутри, так и на глобальном уровне.

"Мы также заинтересованы в том, чтобы такие крупные экономики ЕС, как Франция, были устойчивыми и конкурентоспособными на мировом рынке. Важно сотрудничество между предприятиями внутри ЕС, в том числе с использованием технологий из небольших стран, включая Латвию", - сказал Ринкевичс.

По его словам, этого можно добиться, снизив регулятивную и административную нагрузку на предприятия, в частности на малые и средние предприятия и стартапы. "ЕС должен стать технологической экономикой нового поколения с акцентом на исследования, инновации, дигитализацию и технологии будущего", - сказал Ринкевич.

Рабочий визит в Париж проходит по приглашению президента Франции.