Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Латвийский корабль перехватил подозрительное российское судно на Балтике (5)

Neatkarīgā Rīta Avīze 16 декабря, 2025 11:33

Выбор редакции 5 комментариев

19 ноября латвийский военно-морской корабль M-04 перехватил российское судно «Нина Соколова» в международных водах Балтийского моря, пишет The Insider со ссылкой на информацию Starboard Maritime Intelligence.

Данные морского слежения показывают, что оба корабля в течение нескольких часов в тот день находились близко друг к другу, и их пути несколько раз пересекались.

В последние годы судно «Нина Соколова» неоднократно замечалось вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Балтийском море, например, в октябре 2022 года судно было замечено в сопровождении российских военных кораблей у берегов Дании.

Официально судно зарегистрировано как спасательный буксир, но западные аналитики считают, что на самом деле оно может использоваться для разведки подводной инфраструктуры.

Напомним, что с ноября 2024 года в Балтийском море зарегистрирован ряд повреждений подводных кабелей и линий электропередач. В конце декабря финские власти задержали танкер «Eagle S», который подозревался в умышленном повреждении кабеля «Estlink 2» между Финляндией и Эстонией, а всего месяцем ранее были повреждены два кабеля между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой.

Эксперты по морской безопасности считают, что российские корабли систематически картографируют расположение критически важных объектов инфраструктуры на дне Балтийского моря.

Согласно международному журналистскому расследованию, с начала войны в Украине по меньшей мере 72 российских исследовательских и вспомогательных судна совершили 428 подозрительных рейсов вблизи газопроводов, подводных кабелей и ветряных электростанций.

В ответ на растущую частоту инцидентов в январе 2025 года НАТО начала операцию «Балтийский страж» — миссию по защите подводной инфраструктуры. В Балтийском море регулярно патрулируют до 10 военных кораблей альянса, а для наблюдения также используются самолеты и дроны. Латвия активно участвует в этой операции, задействовав свои военно-морские силы, военно-воздушные силы и, при необходимости, подразделения пограничной службы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5)
Комментарии (5)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (5)

Важно 18:24

Важно 5 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать
Загрузка

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (5)

Животные 18:23

Животные 5 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (5)

Мир 18:19

Мир 5 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (5)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 5 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (5)

Важно 18:00

Важно 5 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша (5)

Мир 17:53

Мир 5 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Читать

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила (5)

Важно 17:48

Важно 5 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Читать