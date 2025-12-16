Данные морского слежения показывают, что оба корабля в течение нескольких часов в тот день находились близко друг к другу, и их пути несколько раз пересекались.

В последние годы судно «Нина Соколова» неоднократно замечалось вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Балтийском море, например, в октябре 2022 года судно было замечено в сопровождении российских военных кораблей у берегов Дании.

Официально судно зарегистрировано как спасательный буксир, но западные аналитики считают, что на самом деле оно может использоваться для разведки подводной инфраструктуры.

Напомним, что с ноября 2024 года в Балтийском море зарегистрирован ряд повреждений подводных кабелей и линий электропередач. В конце декабря финские власти задержали танкер «Eagle S», который подозревался в умышленном повреждении кабеля «Estlink 2» между Финляндией и Эстонией, а всего месяцем ранее были повреждены два кабеля между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой.

Эксперты по морской безопасности считают, что российские корабли систематически картографируют расположение критически важных объектов инфраструктуры на дне Балтийского моря.

Согласно международному журналистскому расследованию, с начала войны в Украине по меньшей мере 72 российских исследовательских и вспомогательных судна совершили 428 подозрительных рейсов вблизи газопроводов, подводных кабелей и ветряных электростанций.

В ответ на растущую частоту инцидентов в январе 2025 года НАТО начала операцию «Балтийский страж» — миссию по защите подводной инфраструктуры. В Балтийском море регулярно патрулируют до 10 военных кораблей альянса, а для наблюдения также используются самолеты и дроны. Латвия активно участвует в этой операции, задействовав свои военно-морские силы, военно-воздушные силы и, при необходимости, подразделения пограничной службы.