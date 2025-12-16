Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Врач сидит в кабинете, ни пациентов, ни очереди. Но попасть к нему на приём нельзя! Янис в шоке (3)

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 11:45

Недавно мы рассказали про крик души помощника врача Солвейги в Facebook, который вызвал бурю обсуждений. Женщина рассказала, что в её рабочий день не пришёл ни один пациент из записанных, и никто даже не потрудился отменить визит. Что ж вот вам обратная ситуация: в кабинете сидит свободный врач. Но попасть к нему нельзя, потому что... Впрочем, все по порядку. 

"У меня разболелась рука. Семейный врач направил меня к травматологу. Смотрю на сайте piearsta.lv, где есть ближайшие записи, к какому травматологу пойти, — рассказывает в TikTok Янис, известный в Латвии тик-токер. - Врачи в Риге принимают довольно много пациентов. Но в Первой больнице у одного врача весь день свободен. Я звоню в больницу, говорю, что хочу записаться на прием к этому врачу, мне отвечают, что нужно заплатить 56 евро, а ближайший прием, оплачиваемый государством – 14 января.

Отсюда у меня вопрос: у него свободны записи с понедельника по четверг в любое время. На понедельник у него сейчас нет ни одного приема. Это значит, что он придет на работу в понедельник и просто будет сидеть? И ему все равно заплатят зарплату. Откуда такой абсурд? Почему есть врач, но к нему нельзя попасть?"

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (3)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (3)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (3)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (3)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (3)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (3)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (3)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать