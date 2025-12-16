"У меня разболелась рука. Семейный врач направил меня к травматологу. Смотрю на сайте piearsta.lv, где есть ближайшие записи, к какому травматологу пойти, — рассказывает в TikTok Янис, известный в Латвии тик-токер. - Врачи в Риге принимают довольно много пациентов. Но в Первой больнице у одного врача весь день свободен. Я звоню в больницу, говорю, что хочу записаться на прием к этому врачу, мне отвечают, что нужно заплатить 56 евро, а ближайший прием, оплачиваемый государством – 14 января.

Отсюда у меня вопрос: у него свободны записи с понедельника по четверг в любое время. На понедельник у него сейчас нет ни одного приема. Это значит, что он придет на работу в понедельник и просто будет сидеть? И ему все равно заплатят зарплату. Откуда такой абсурд? Почему есть врач, но к нему нельзя попасть?"