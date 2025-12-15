Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Грибы могут помочь при ОКР, а каннабис — нет: психиатры определились!

15 декабря, 2025

Наука

Новое научное обозрение альтернативных методов лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) показало: психоделики демонстрируют обнадёживающие результаты, тогда как каннабис — нет.

Обзор опубликован в Journal of Psychiatric Research и подготовлен группой исследователей под руководством профессора психиатрии Майкл ван Америнген из Университета Макмастера (Канада). По его словам, 40–60% пациентов с ОКР либо не получают эффекта от стандартного лечения, либо испытывают лишь частичное облегчение — даже при использовании антидепрессантов и поведенческой терапии.

Команда изучила все доступные данные о применении психоделиков и каннабиноидов при ОКР, включая не только опубликованные статьи, но и материалы конференций и предварительные результаты клинических испытаний. Итог оказался неожиданным: более «сильные сигналы эффективности» были обнаружены у псилоцибина — психоактивного вещества из так называемых «магических грибов».

По мнению ван Амерингена, разница может объясняться тем, как разные вещества воздействуют на мозг. Каннабиноиды (THC и CBD) активируют рецепторы CB1, которые связаны с тревогой и компульсиями, но не дают устойчивого эффекта. Псилоцибин же снижает активность так называемой default mode network — сети мозга, связанной с саморефлексией и навязчивым мышлением, которая при ОКР особенно гиперактивна.

Дополнительную роль, как считают эксперты, играет и подход к лечению. Психоделические клинические исследования обычно сопровождаются поддержкой специалистов и воспринимаются как терапевтический процесс, а не просто приём вещества. В исследованиях каннабиса такой модели чаще всего не было.

Первые результаты клинических испытаний с однократной дозой псилоцибина показали снижение симптомов ОКР по сравнению с плацебо. Сейчас исследователи готовят новые фазы испытаний с повторными дозами.

При этом специалисты подчёркивают: речь идёт не о «волшебном средстве», а о сложной и строго контролируемой терапии. Более того, псилоцибин остаётся запрещённым веществом в ряде стран, что серьёзно осложняет исследования.

Авторы обзора сходятся в одном: психоделики требуют такого же строгого и осторожного подхода, как любые другие лекарства, без мифов и завышенных ожиданий. Но для части пациентов с ОКР они могут открыть новое направление лечения — там, где привычные методы не работают.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 17:53

Мир 0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

