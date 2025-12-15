Грибы могут помочь при ОКР, а каннабис — нет: психиатры определились!

Обзор опубликован в Journal of Psychiatric Research и подготовлен группой исследователей под руководством профессора психиатрии Майкл ван Америнген из Университета Макмастера (Канада). По его словам, 40–60% пациентов с ОКР либо не получают эффекта от стандартного лечения, либо испытывают лишь частичное облегчение — даже при использовании антидепрессантов и поведенческой терапии.

Команда изучила все доступные данные о применении психоделиков и каннабиноидов при ОКР, включая не только опубликованные статьи, но и материалы конференций и предварительные результаты клинических испытаний. Итог оказался неожиданным: более «сильные сигналы эффективности» были обнаружены у псилоцибина — психоактивного вещества из так называемых «магических грибов».

По мнению ван Амерингена, разница может объясняться тем, как разные вещества воздействуют на мозг. Каннабиноиды (THC и CBD) активируют рецепторы CB1, которые связаны с тревогой и компульсиями, но не дают устойчивого эффекта. Псилоцибин же снижает активность так называемой default mode network — сети мозга, связанной с саморефлексией и навязчивым мышлением, которая при ОКР особенно гиперактивна.

Дополнительную роль, как считают эксперты, играет и подход к лечению. Психоделические клинические исследования обычно сопровождаются поддержкой специалистов и воспринимаются как терапевтический процесс, а не просто приём вещества. В исследованиях каннабиса такой модели чаще всего не было.

Первые результаты клинических испытаний с однократной дозой псилоцибина показали снижение симптомов ОКР по сравнению с плацебо. Сейчас исследователи готовят новые фазы испытаний с повторными дозами.

При этом специалисты подчёркивают: речь идёт не о «волшебном средстве», а о сложной и строго контролируемой терапии. Более того, псилоцибин остаётся запрещённым веществом в ряде стран, что серьёзно осложняет исследования.

Авторы обзора сходятся в одном: психоделики требуют такого же строгого и осторожного подхода, как любые другие лекарства, без мифов и завышенных ожиданий. Но для части пациентов с ОКР они могут открыть новое направление лечения — там, где привычные методы не работают.