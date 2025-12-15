Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Белые медведи меняют ДНК: природа ищет способ выжить при глобальном потеплении

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 19:35

Животные 0 комментариев

Учёные обнаружили: белые медведи уже адаптируются к изменению климата на генетическом уровне — и это может помочь виду избежать полного вымирания.

Исследование провели биологи из University of East Anglia. Они изучили популяции белых медведей в разных регионах Гренландии и нашли прямую связь между повышением температуры и изменениями в активности генов.

Ранее прогнозы выглядели мрачно: из-за таяния льда более двух третей белых медведей могут исчезнуть уже к 2050 году. Однако новые данные показывают, что природа не стоит на месте.

Учёные сравнили медведей из холодного северо-востока Гренландии и более тёплого, нестабильного юго-востока. Оказалось, что именно в южной популяции геном реагирует активнее. В их ДНК «проснулись» так называемые транспозоны — подвижные фрагменты генома, которые иногда называют «прыгающими генами».

Такие элементы могут менять работу других генов и ускорять адаптацию организма к стрессу. В юго-восточных медведях исследователи обнаружили более 1 500 активных транспозонов, связанных с обменом веществ, реакцией на стресс и переработкой жиров.

Проще говоря, медведи, живущие в более тёплом климате, биологически перестраиваются: их организм может лучше справляться с жарой, нехваткой льда и изменением рациона. Это особенно важно, потому что из-за таяния морского льда медведям становится сложнее охотиться на тюленей — их основной источник пищи.

Учёные подчёркивают: это не гарантия спасения вида. Адаптация возможна только при одном условии — если медведи смогут находить достаточно еды и партнёров для размножения. Но сам факт того, что изменения уже происходят на уровне ДНК, даёт надежду.

Исследование показывает, что эволюция может идти быстрее, чем считалось раньше, особенно в условиях сильного экологического давления. Понимание этих процессов помогает учёным определить, какие популяции белых медведей имеют больше шансов выжить в мире с меняющимся климатом — и где помощь человеку нужна в первую очередь.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

