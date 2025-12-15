Белые медведи меняют ДНК: природа ищет способ выжить при глобальном потеплении

Исследование провели биологи из University of East Anglia. Они изучили популяции белых медведей в разных регионах Гренландии и нашли прямую связь между повышением температуры и изменениями в активности генов.

Ранее прогнозы выглядели мрачно: из-за таяния льда более двух третей белых медведей могут исчезнуть уже к 2050 году. Однако новые данные показывают, что природа не стоит на месте.

Учёные сравнили медведей из холодного северо-востока Гренландии и более тёплого, нестабильного юго-востока. Оказалось, что именно в южной популяции геном реагирует активнее. В их ДНК «проснулись» так называемые транспозоны — подвижные фрагменты генома, которые иногда называют «прыгающими генами».

Такие элементы могут менять работу других генов и ускорять адаптацию организма к стрессу. В юго-восточных медведях исследователи обнаружили более 1 500 активных транспозонов, связанных с обменом веществ, реакцией на стресс и переработкой жиров.

Проще говоря, медведи, живущие в более тёплом климате, биологически перестраиваются: их организм может лучше справляться с жарой, нехваткой льда и изменением рациона. Это особенно важно, потому что из-за таяния морского льда медведям становится сложнее охотиться на тюленей — их основной источник пищи.

Учёные подчёркивают: это не гарантия спасения вида. Адаптация возможна только при одном условии — если медведи смогут находить достаточно еды и партнёров для размножения. Но сам факт того, что изменения уже происходят на уровне ДНК, даёт надежду.

Исследование показывает, что эволюция может идти быстрее, чем считалось раньше, особенно в условиях сильного экологического давления. Понимание этих процессов помогает учёным определить, какие популяции белых медведей имеют больше шансов выжить в мире с меняющимся климатом — и где помощь человеку нужна в первую очередь.