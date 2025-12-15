Шесть рук вместо двух: в Китае запустили «супергуманоида» для заводов

Робот выглядит почти как человек: у него гуманоидная голова и корпус, но вместо двух рук — шесть манипуляторов, вертикальная система подъёма, полное вращение на 360 градусов и колёсная платформа для быстрого перемещения вдоль производственных линий.

В компании заявляют, что MIRO U предназначен для выполнения повторяющихся заводских операций, где важны точность, скорость и синхронная работа нескольких рук. По расчётам Midea, после полного внедрения робот сможет увеличить эффективность переналадки производственных линий примерно на 30%.

Первые испытания уже идут: в этом месяце MIRO U начнёт пилотную работу на заводе Wuxi High-end Washing Machine Factory, где выпускают стиральные машины премиум-класса.

Важно, что речь идёт не о замене всех рабочих, а о задачах, которые человеку выполнять утомительно и невыгодно: однотипные движения, высокая нагрузка и постоянная концентрация. Именно здесь, по мнению инженеров, роботы с несколькими руками способны работать быстрее и стабильнее человека.

MIRO U — ещё один сигнал того, что автоматизация на заводах выходит на новый уровень: не просто машины, а гуманоидные системы, адаптированные под человеческую среду и производственные процессы.