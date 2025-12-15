Подозревают сына: в Голливуде убили знаменитого режиссера и его жену

Полиция официально не назвала имена 78-летнего мужчины и 68-летней женщины, найденных мертвыми в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе, где проживает много знаменитостей. Однако представители семьи подтвердили, что это Роб Райнер и его жена Мишель.

«Мы убиты горем из-за этой судной потери», — говорится в заявлении.

Подробности инцидента не разглашаются; пока известно лишь, что дело находится в ведении отдела по расследованию убийств, и подозреваемых на данный момент нет. Полиция планирует поговорить с членами семьи Райнер и тщательно обыскать дом супругов.

В 1980-е Райнер начал режиссерскую карьеру. Его первой работой на большом экране стал псевдодокументальный фильм «Это — Spinal Tap!» о вымышленной британской рок-группе.

Картина приобрела статус культовой и вошла в многочисленные списки «лучших фильмов» и «лучших комедий». В сентябре 2025 года вышел сиквел легендарного фильма — «Spinal Tap 2: конец продолжается». Его режиссером и сценаристом также выступил Райнер.

Райнер срежиссировал не так много фильмов — чуть более 20, но многие из них стали легендарными и любимы зрителями.

В 1990 году он снял фильм «Мизери» — экранизацию одноименного романа Стивена Кинга с Кэти Бейтс и Джеймсом Кааном в главных ролях. Кэти Бейтс впоследствии получила «Оскар» за лучшую женскую роль в этом фильме.

Комедийная драма «Останься со мной», также основанная на произведении Стивена Кинга, принесла известность сразу нескольким детям-актерам: Уиллу Уитону, Риверу Фениксу, Кори Фельдману и Джерри О'Коннелу.

Приключенческая комедия «Принцесса-невеста» подарила человечеству фразу «Меня зовут Иниго Монтойя. Ты убил моего отца. Готовься к смерти», которая с тех пор легла в основу многих мемов.

Райнер также снял «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней» и «Американский президент». Среди его актерских работ — «Неспящие в Сиэтле», «Волк с Уолл-Стрит» и «Это — Spinal Tap!».

Свои соболезнования в связи со смертью Райнера и его супруги выразили не только коллеги режиссера по индустрии, но и многие политики — бывший президент США Барак Обама, бывшая вице-президент США Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Райнер поддерживал кандидатов от Демократической партии и даже упоминался как возможный кандидат в губернаторы Калифорнии в 2006 году.

Роб и Мишель Райнер женились в 1989 году; у пары осталось трое детей. От первого брака — с актрисой и режиссером Пенни Маршал — у Роба Райнера осталась приемная дочь, актриса Трейси Райнер.