Режиссер Роб Райнер и его жена убиты в собственном доме в Лос-Анджелесе

Представитель семьи подтвердил трагическую новость в заявлении для СМИ: «Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине Мишель и Роба Райнеров. У нас разбито сердце от этой внезапной потери, и мы просим о конфиденциальности в это невероятно трудное время».

Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что получила вызов о медицинской помощи вскоре после 15:30 и обнаружила внутри дома тела 78-летнего мужчины и 68-летней женщины. В марте Райнеру исполнилось 78 лет.

По данным полиции, один из членов семьи вошел в дом и обнаружил погибших. На месте происшествия работают детективы. Следователи полагают, что супруги скончались от ножевых ранений. Как сообщили источники Associated Press, один из членов семьи допрашивается. По данным СМИ, речь идет о сыне пары, Нике Райнере

Следователи полагают, что Рейнеры получили ножевые ранения, и один из членов семьи допрашивается, по словам представителя правоохранительных органов, который беседовал с Ассошиэйтед Пресс на условиях анонимности.

Власти Лос-Анджелеса не подтвердили личности людей, найденных мертвыми в доме в элитном районе Брентвуд на западной стороне города, где проживают многие знаменитости.

Заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон заявил на пресс-конференции, что официальное опознание тел двух будет проведено коронером округа Лос-Анджелес позднее, добавив, что расследование будет продолжаться всю ночь.

Роб Райнер был одним из самых плодовитых режиссеров Голливуда. Его фильмы «Это спинномозговая чечетка», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли» и «Принцесса-невеста» стали классикой 1980–90-х годов

Как актер он получил известность благодаря роли Майкла «Мясоеда» Стивича в телесериале 1970-х «Вся семья», где играл вместе с Кэролом О’Коннором. Эта работа принесла ему две премии «Эмми».

Сын легендарного комика Карла Райнера, Роб был женат на фотографе и продюсере Мишель Сингер Райнер с 1989 года. Они познакомились во время съемок «Когда Гарри встретил Салли» и воспитали троих детей