Режиссер Роб Райнер и его жена убиты в собственном доме в Лос-Анджелесе

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 09:06

История и культура 0 комментариев

Полиция расследует гибель Роба и Мишель Райнер как убийство, при этом СМИ сообщают, что их сын Ник допрашивается в связи с делом. Они были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам полиции, происшествие расследуется как «очевидное убийство».

Представитель семьи подтвердил трагическую новость в заявлении для СМИ: «Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине Мишель и Роба Райнеров. У нас разбито сердце от этой внезапной потери, и мы просим о конфиденциальности в это невероятно трудное время».

Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что получила вызов о медицинской помощи вскоре после 15:30 и обнаружила внутри дома тела 78-летнего мужчины и 68-летней женщины. В марте Райнеру исполнилось 78 лет.

По данным полиции, один из членов семьи вошел в дом и обнаружил погибших. На месте происшествия работают детективы. Следователи полагают, что супруги скончались от ножевых ранений. Как сообщили источники Associated Press, один из членов семьи допрашивается. По данным СМИ, речь идет о сыне пары, Нике Райнере

Следователи полагают, что Рейнеры получили ножевые ранения, и один из членов семьи допрашивается, по словам представителя правоохранительных органов, который беседовал с Ассошиэйтед Пресс на условиях анонимности.

Власти Лос-Анджелеса не подтвердили личности людей, найденных мертвыми в доме в элитном районе Брентвуд на западной стороне города, где проживают многие знаменитости.

Заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон заявил на пресс-конференции, что официальное опознание тел двух будет проведено коронером округа Лос-Анджелес позднее, добавив, что расследование будет продолжаться всю ночь.

Роб Райнер был одним из самых плодовитых режиссеров Голливуда. Его фильмы «Это спинномозговая чечетка», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли» и «Принцесса-невеста» стали классикой 1980–90-х годов

Как актер он получил известность благодаря роли Майкла «Мясоеда» Стивича в телесериале 1970-х «Вся семья», где играл вместе с Кэролом О’Коннором. Эта работа принесла ему две премии «Эмми».

Сын легендарного комика Карла Райнера, Роб был женат на фотографе и продюсере Мишель Сингер Райнер с 1989 года. Они познакомились во время съемок «Когда Гарри встретил Салли» и воспитали троих детей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

