«Есть только миг между прошлым и будущим»: в Театре Чехова — предновогодняя премьера

...Накануне праздников зрители идут в театр за настроением. Как показали предыдущие сезоны, музыкальные спектакли в это время пользуются большим успехом. Начинал традицию в нашем театре режиссер Сергей Голомазов, в этом году постановку доверили Мартиньшу Калите.

Спектакль длится около двух часов. В зале традиционно слышна русская и латышская речь. Судя по аплодисментам, песни объединяют аудиторию. И, по большому счету, народ идет на эти концерты вспомнить о старых добрых временах.

Однако это не просто концерт - музыкальный спектакль. При помощи песен главный герой излечивается от новогодофобии, которая обрушивается на него каждый год по мере приближения праздников. Такой, выходит, сеанс музыкальной психотерапии, - мудрый фей возвращает мужчину в самое начало. В момент рождения, когда ещё молоды его родители, когда он делает свои первые шаги по жизни...Его путь сопровождают и песни тех времен.

Режиссер говорил о своей задумке так: «Я хочу, чтобы зрители после концерта начали больше замечать тот момент, в котором они находятся, — больше радоваться каждому мгновению своей жизни и видеть в нем что-то особенное и неповторимое, ведь, в конце концов, у нас есть только тот момент, в котором мы существуем».

Живая музыка сопровождает весь спектакль. В великолепном исполнении - музыканты: Владимир Тузов (клавишные), Дмитрий Карпов/Петр Строков (клавишные), Гидон Гринберг/Алексей Бахир (скрипка), Александр Каримов (гитара), Антон Высоцкий (ударные).

Отлично и явно с большим удовольствием, справились со своими ролями артисты - Вероника Плотникова, Иван Стрельцов, Вадим Николайчук, Юлия Бернгардт, Олег Тетерин, Беате Мегия Барановска, Никита Осипов, Эвилена Протекторе, Анастасия Ячменкина, Лаурис Силиньш, Елизавета Мания, Патрикс Янис Табакс.

Отдельные номера вроде ловли потенциального мужа на фату (в исполнении Вероники Плотниковой) представляют собой живописные самостоятельные миниатюры - их вполне можно показывать и отдельно. Или - сценка из дома лихих сениоров. Или - чарующая украинская песня, любовная...

В этом сезоне театр усилил вокальную часть спектакля приглашенными артистами. В частности, особое звучание постановке придало сотрудничество с Хоровой школой Рижского Домского cобора (RDKS). Отозвавшись на приглашение руководителя Тетра Чехова Даны Бйорк, руководитель отделения мюзикла Уна Стаде привлекла четырех талантливых и вокально одаренных учащихся и выпускников RDKS, которые своим выступлением добавили концерту ярких красок.

Творческая команда, которая трудилась над спектаклем, состоит из сценографа Айгарса Озолиньша, художника по костюмам Илзе Витолини, хореографа Лиены Гравы, художника по свету Лейлы Мухаматгалиевой, драматурга Артурса Дициса, видеохудожника Ярослава Кащeева, музыкального руководителя Людмилы Могилевской и ассистента хореографа Елизаветы Мании.

Новый год, Рождество - не просто праздники. Символы. Они приносят людям не только радость и веселье, но заставляют оглянуться назад, переосмыслить прошлое. Оттого многих землян накрывает в эту пору предновогодняя депрессия.

«Путешествие в полночь» — музыкальная история о наших отношениях со временем: о том, как мы нередко живем воспоминаниями о прошлом или ожиданием будущего, забывая о самом важном моменте — настоящем. И этот концерт напоминает, что истинные чудеса возможны только здесь и сейчас.

...От себя добавим в качестве идеи - может, к следующему сезону есть смысл провести голосование зрителей на предмет любимых хитов, которые они хотели бы услышать в следующем предновогоднем спектакле? По заявкам, так сказать. Интересно было бы сверить вкусы - что выберет большинство?

Елена СЛЮСАРЕВА

Фотограф: Кристапс Калнс

Ближайшие показы: 16.12., 25.12., 26.12., 27.12., 7.01., 8.01., 9.01., 10.01.