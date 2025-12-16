Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

«Есть только миг между прошлым и будущим»: в Театре Чехова — предновогодняя премьера

Елена Слюсарева 16 декабря, 2025 12:50

Всюду жизнь 0 комментариев

Накануне новогодних праздников в Театре Чехова уже традиционно проходят музыкальные представления. В этом сезоне публике предлагают "Путешествие в полночь" - постановку режиссера Мартиньша Калиты. При помощи известных песен на русском, латышском, украинском, английском, французском языках в исполнении ведущих артистов нашего театра.

...Накануне праздников зрители идут в театр за настроением. Как показали предыдущие сезоны, музыкальные спектакли в это время пользуются большим успехом. Начинал традицию в нашем театре режиссер Сергей Голомазов, в этом году постановку доверили Мартиньшу Калите. 

Спектакль длится около двух часов. В зале традиционно слышна русская и латышская речь. Судя по аплодисментам, песни объединяют аудиторию. И, по большому счету, народ идет на эти концерты вспомнить о старых добрых временах. 

Однако это не просто концерт - музыкальный спектакль. При помощи песен главный герой излечивается от новогодофобии, которая обрушивается на него каждый год по мере приближения праздников. Такой, выходит, сеанс музыкальной психотерапии, - мудрый фей возвращает мужчину в самое начало. В момент рождения, когда ещё молоды его родители, когда он делает свои первые шаги по жизни...Его путь сопровождают и песни тех времен.

Режиссер говорил о своей задумке так: «Я хочу, чтобы зрители после концерта начали больше замечать тот момент, в котором они находятся, — больше радоваться каждому мгновению своей жизни и видеть в нем что-то особенное и неповторимое, ведь, в конце концов, у нас есть только тот момент, в котором мы существуем».

Живая музыка сопровождает весь спектакль. В великолепном исполнении - музыканты: Владимир Тузов (клавишные), Дмитрий Карпов/Петр Строков (клавишные), Гидон Гринберг/Алексей Бахир (скрипка), Александр Каримов (гитара), Антон Высоцкий (ударные).

Отлично и явно с большим удовольствием, справились со своими ролями артисты - Вероника Плотникова, Иван Стрельцов, Вадим Николайчук, Юлия Бернгардт, Олег Тетерин, Беате Мегия Барановска, Никита Осипов, Эвилена Протекторе, Анастасия Ячменкина, Лаурис Силиньш, Елизавета Мания, Патрикс Янис Табакс.

Отдельные номера вроде ловли потенциального мужа на фату (в исполнении Вероники Плотниковой) представляют собой живописные самостоятельные миниатюры - их вполне можно показывать и отдельно. Или - сценка из дома лихих сениоров. Или - чарующая украинская песня, любовная...

В этом сезоне театр усилил вокальную часть спектакля приглашенными артистами. В частности, особое звучание постановке придало сотрудничество с Хоровой школой Рижского Домского cобора (RDKS). Отозвавшись на приглашение руководителя Тетра Чехова Даны Бйорк, руководитель отделения мюзикла Уна Стаде привлекла четырех талантливых и вокально одаренных учащихся и выпускников RDKS, которые своим выступлением добавили концерту ярких красок. 

Творческая команда, которая трудилась над спектаклем, состоит из сценографа Айгарса Озолиньша, художника по костюмам Илзе Витолини, хореографа Лиены Гравы, художника по свету Лейлы Мухаматгалиевой, драматурга Артурса Дициса, видеохудожника Ярослава Кащeева, музыкального руководителя Людмилы Могилевской и ассистента хореографа Елизаветы Мании.

Новый год, Рождество - не просто праздники. Символы. Они приносят людям не только радость и веселье, но заставляют оглянуться назад, переосмыслить прошлое. Оттого многих землян накрывает в эту пору предновогодняя депрессия. 

«Путешествие в полночь» — музыкальная история о наших отношениях со временем: о том, как мы нередко живем воспоминаниями о прошлом или ожиданием будущего, забывая о самом важном моменте — настоящем. И этот концерт напоминает, что истинные чудеса возможны только здесь и сейчас.

...От себя добавим в качестве идеи - может, к следующему сезону есть смысл провести голосование зрителей на предмет любимых хитов, которые они хотели бы услышать в следующем предновогоднем спектакле? По заявкам, так сказать. Интересно было бы сверить вкусы - что выберет большинство? 

Елена СЛЮСАРЕВА

Фотограф: Кристапс Калнс

Ближайшие показы: 16.12., 25.12., 26.12., 27.12., 7.01., 8.01., 9.01., 10.01.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать
Загрузка

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 17:53

Мир 0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Читать

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Читать