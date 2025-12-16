Как отмечает пресс-центр Госполиции, в начале декабря сотрудники латвийской полиции совместно с прокуратурой Латвии, Евроюстом, правоохранительными органами Чехии, Литвы и Украины пресекли деятельность нескольких колл-центров в различных городах Украины, где действовали мошенники.

Преступная организованная группа создала профессиональные мобильные группы, обученные мошенническим действиям.

При звонках жертвам мошенники представлялись операторами мобильной связи, сотрудниками банка и полицейскими. Использовались различные схемы для вымогательства денег, например, мошенники иногда просили перевести средства с якобы взломанных банковских счетов на "безопасные" счета, контролируемые преступниками.

В других случаях жертвам приказывали снимать наличные с банковских карт и передавать их представителям организованной группы, которые выдавали себя за полицейских. Иногда разговор начинался под предлогом того, что у собеседника просрочена SIM-карта и ей нужно ее обновить. Или же преступники лгали, например, что в банк пришел человек с генеральной доверенностью на управление счетом жертвы.

В некоторых случаях во время разговора граждан Латвии убеждали загрузить и установить программное обеспечение для удаленного доступа (AnyDesk, HopToDesk и т. д.) и ввести свои коды доступа к онлайн-банкингу или идентификаторы пользователей. Это позволяло мошенникам захватывать устройства жертв (компьютер или мобильный телефон) и контролировать их банковские счета.

Задержаны 12 граждан Латвии, которые разговаривали со своими потенциальными жертвами по-латышски. Их целью было опустошить счета людей, которым они звонили – чем больше мошенник обманывал, тем больше получал.

Задержанные намеренно отправились в Украину работать в колл-центрах, чтобы обманывать жителей Латвии и выманивать у них деньги.

В общей сложности от этой сети пострадало более 400 человек, а общий ущерб превышает 10 миллионов евро.

Граждане Латвии понесли материальный ущерб в размере более 2 миллионов евро, личности пострадавших в Латвии установлены.В общей сложности в Украине было проведено 58 обысков, в том числе 14 обысков в офисных помещениях, жилых домах и транспортных средствах.



Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли поддельные удостоверения личности полицейских и банковских служащих, ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, видеорегистраторы, полиграф, черновики и документы, а также 21 автомобиль, включая несколько автомобилей класса люкс – Bentley, Hummer, Range Rover и др. – общей стоимостью около 1,5 миллиона евро.

Задержанных граждан Латвии экстрадируют на родину для начала преследования. За это преступление латвийским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

По данным полиции, в 20025 году телефонное мошенничество является наиболее распространенным видом кибермошенничества в Латвии.