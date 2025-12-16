Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Говорили с жертвами и по-латышски: в Украине накрыли кол-центры мошенников. ВИДЕО

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 17:44

9 декабря Госполиция совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина), где работали также и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая латвийцев.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, в начале декабря сотрудники латвийской полиции совместно с прокуратурой Латвии, Евроюстом, правоохранительными органами Чехии, Литвы и Украины пресекли деятельность нескольких колл-центров в различных городах Украины, где действовали мошенники.

Преступная организованная группа создала профессиональные мобильные группы, обученные мошенническим действиям.

При звонках жертвам мошенники представлялись операторами мобильной связи, сотрудниками банка и полицейскими. Использовались различные схемы для вымогательства денег, например, мошенники иногда просили перевести средства с якобы взломанных банковских счетов на "безопасные" счета, контролируемые преступниками.

В других случаях жертвам приказывали снимать наличные с банковских карт и передавать их представителям организованной группы, которые выдавали себя за полицейских. Иногда разговор начинался под предлогом того, что у собеседника просрочена SIM-карта и ей нужно ее обновить. Или же преступники лгали, например, что в банк пришел человек с генеральной доверенностью на управление счетом жертвы.

В некоторых случаях во время разговора граждан Латвии убеждали загрузить и установить программное обеспечение для удаленного доступа (AnyDesk, HopToDesk и т. д.) и ввести свои коды доступа к онлайн-банкингу или идентификаторы пользователей. Это позволяло мошенникам захватывать устройства жертв (компьютер или мобильный телефон) и контролировать их банковские счета.

Задержаны 12 граждан Латвии, которые разговаривали со своими потенциальными жертвами по-латышски. Их целью было опустошить счета людей, которым они звонили – чем больше мошенник обманывал, тем больше получал.

Задержанные намеренно отправились в Украину работать в колл-центрах, чтобы обманывать жителей Латвии и выманивать у них деньги.

В общей сложности от этой сети пострадало более 400 человек, а общий ущерб превышает 10 миллионов евро.

Граждане Латвии понесли материальный ущерб в размере более 2 миллионов евро, личности пострадавших в Латвии установлены.В общей сложности в Украине было проведено 58 обысков, в том числе 14 обысков в офисных помещениях, жилых домах и транспортных средствах.
 
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли поддельные удостоверения личности полицейских и банковских служащих, ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, видеорегистраторы, полиграф, черновики и документы, а также 21 автомобиль, включая несколько автомобилей класса люкс – Bentley, Hummer, Range Rover и др. – общей стоимостью около 1,5 миллиона евро.

Задержанных граждан Латвии экстрадируют на родину для начала преследования. За это преступление латвийским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

По данным полиции, в 20025 году телефонное мошенничество является наиболее распространенным видом кибермошенничества в Латвии.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

