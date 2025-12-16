Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мужчин так мало, что женщины вынуждены нанимать «мужа на час»: ужасы про Латвию от NYP

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

"Европейская страна, известная своими потрясающими женщинами, страдает от нехватки мужчин, что вынуждает женщин нанимать «мужей на час», чтобы те помогали им по дому, - пишет The New York Post.

Согласно недавнему отчету Евростата, в Латвии женщин на 15,5% больше, чем мужчин, что в три раза превышает средний показатель по Европейскому союзу, сообщают местные СМИ. Между тем, по данным World Atlas, среди людей старше 65 лет женщин в два раза больше, чем мужчин.

В результате эта страна Балтии оказалась в плачевном положении, лишенная подходящих мужчин — как в фильме «Виккер Мэн».

Одинокая Дания, которая работает на фестивалях, утверждает, что 98% ее коллег — женщины. «В этом нет ничего плохого... но для хорошего баланса хотелось бы, чтобы было больше мужчин, с которыми можно было бы флиртовать или поболтать, — сетует она. -  Так просто интереснее».

«Вот почему все мои подруги уехали за границу и нашли там парней», — вторит ей подруга Зане.

Чтобы восполнить эту общенациональную нехватку мужей, женщины, такие как Дания, все чаще обращаются к услугам, которые позволяют им на короткое время арендовать мужа, чтобы он помогал по дому.

Это может звучать как начало плохого эротического фильма, но наблюдается бум таких платформ, где за несколько евро женщины могут нанять «мужчин с золотыми руками» для выполнения сантехнических, столярных, ремонтных работ и даже установки телевизора — и все это без неудобных фраз для знакомства или свиданий.

По прибытии эти прославленные мастера на все руки сделают все, включая покраску стен, установку штор и другие неотложные дела, в условиях нехватки латвийских мужчин", - заключает издание.

 

