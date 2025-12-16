Совместно с Финляндией: Латвия хочет побороться за ЧМ-2030 по хоккею

"Обе страны объединяют усилия, чтобы предложить организацию турнира в соответствии с самыми высокими стандартами, опираясь и на свой профессиональный опыт, и на отличные результаты предыдущих чемпионатов", - говорится в заявлении ЛФХ.

Как отмечает федерация, Латвия в последние десятилетия доказала свою способность проводить хоккейные турниры мирового уровня, организовав чемпионаты мира среди мужчин в 2006, 2021 и 2023 годах. В 2023 году матчи мирового первенства в Риге посетили 160 000 зрителей, в том числе 42 000 иностранных гостей, в фанзоне собиралось до 220 000 любителей хоккея, а ход турнира на месте освещали 270 представителей СМИ со всего мира.

Согласно подсчетам ЛФХ, чемпионат 2023 года принес экономике страны 46,2 млн евро, в том числе 43,26 млн евро составили расходы иностранных болельщиков. На этом турнире сборная Латвии завоевала бронзовые медали, достигнув наивысшего результата в истории латвийского хоккея.

"Латвия доказала, что способна профессионально и безопасно проводить хоккейные турниры мирового уровня, предлагая уникальную атмосферу. Вместе с Финляндией мы готовы организовать еще один выдающийся чемпионат и вновь подтвердить, что наши страны являются надежным партнером для международного хоккейного сообщества", - отметил президент федерации Айгарс Калвитис.

В свою очередь президент Финской хоккейной ассоциации Хейкки Хиетанен отметил, что сотрудничество с Латвией в 2023 году было отличным, и финская сторона с нетерпением ждет возможности вновь объединить усилия. "Мы - два опытных организатора и вместе обеспечим турнир мирового уровня и для команд, и для болельщиков, и для всех остальных участников", - сказал Хиетанен.

Оценка заявки будет проходить в несколько этапов. Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) проанализирует представленные материалы, планы проведения и инфраструктуру, а окончательное голосование о месте проведения чемпионата 2030 года состоится на конгрессе IIHF в 2026 году, который пройдет во время чемпионата мира в Швейцарии.

В 2027 году чемпионат мира состоится в Германии, в 2028 году - во Франции, а в 2029 году - в Словакии.