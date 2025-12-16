Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Совместно с Финляндией: Латвия хочет побороться за ЧМ-2030 по хоккею

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 13:40

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) совместно с Финской хоккейной ассоциацией начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира по хоккею среди мужчин в 2030 году, сообщили в федерации.

"Обе страны объединяют усилия, чтобы предложить организацию турнира в соответствии с самыми высокими стандартами, опираясь и на свой профессиональный опыт, и на отличные результаты предыдущих чемпионатов", - говорится в заявлении ЛФХ.

Как отмечает федерация, Латвия в последние десятилетия доказала свою способность проводить хоккейные турниры мирового уровня, организовав чемпионаты мира среди мужчин в 2006, 2021 и 2023 годах. В 2023 году матчи мирового первенства в Риге посетили 160 000 зрителей, в том числе 42 000 иностранных гостей, в фанзоне собиралось до 220 000 любителей хоккея, а ход турнира на месте освещали 270 представителей СМИ со всего мира.

Согласно подсчетам ЛФХ, чемпионат 2023 года принес экономике страны 46,2 млн евро, в том числе 43,26 млн евро составили расходы иностранных болельщиков. На этом турнире сборная Латвии завоевала бронзовые медали, достигнув наивысшего результата в истории латвийского хоккея.

"Латвия доказала, что способна профессионально и безопасно проводить хоккейные турниры мирового уровня, предлагая уникальную атмосферу. Вместе с Финляндией мы готовы организовать еще один выдающийся чемпионат и вновь подтвердить, что наши страны являются надежным партнером для международного хоккейного сообщества", - отметил президент федерации Айгарс Калвитис.

В свою очередь президент Финской хоккейной ассоциации Хейкки Хиетанен отметил, что сотрудничество с Латвией в 2023 году было отличным, и финская сторона с нетерпением ждет возможности вновь объединить усилия. "Мы - два опытных организатора и вместе обеспечим турнир мирового уровня и для команд, и для болельщиков, и для всех остальных участников", - сказал Хиетанен.

Оценка заявки будет проходить в несколько этапов. Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) проанализирует представленные материалы, планы проведения и инфраструктуру, а окончательное голосование о месте проведения чемпионата 2030 года состоится на конгрессе IIHF в 2026 году, который пройдет во время чемпионата мира в Швейцарии.

В 2027 году чемпионат мира состоится в Германии, в 2028 году - во Франции, а в 2029 году - в Словакии.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодской пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

