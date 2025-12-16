«Радио Судного дня» снова заговорило: что известно о загадочных сигналах UVB-76

По данным российского издания news.ru и мониторингового сообщества UVB-76, 10 декабря с 9:07 до 12:26 по московскому времени в эфире прозвучало около 15 закодированных сообщений — наборы слов и сигналов, смысл которых остаётся неясным. В одном из эпизодов слушатели зафиксировали тихую мелодию, после которой последовали сигналы, похожие на азбуку Морзе.

Станция UVB-76 вещает с 1970-х годов и, по оценкам экспертов, расположена в районе Подмосковья. Её назначение официально никогда не подтверждалось. Распространена версия, что канал используется для служебных сигналов военного назначения, в том числе для проверки готовности приёмных пунктов или операторов.

Бывший министр связи и информатики Литвы Римантас Плейкис ранее отмечал, что подобные сообщения могут служить подтверждением активности и боеготовности персонала, а не содержать прямые приказы или угрозы.

Интерес к станции усилился на фоне напряжённой риторики последних недель. Ряд западных чиновников предупреждают о росте военных рисков в Европе, хотя прямой связи между этими заявлениями и активностью UVB-76 не установлено.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что станция временно замолчала после удара беспилотника по близлежащей подстанции, что лишь добавило загадочности её работе.

Что именно означают последние сигналы — неизвестно. Кремль никогда не комментировал существование или функцию UVB-76. Эксперты подчёркивают: подобные всплески активности происходили и раньше, в том числе без каких-либо последующих событий.

