В заявлении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного административного учреждения относительно проверки веб-сайтов "ostrogozhskinfo.ru", "svoi36.ru", "gorcom36.ru", "bloknot-voronezh.ru", "riavrn.ru", "opvo36.ru", "tv-gubernia.ru", "тимфунк.рф", "zttim.ru" и "kubkprf.ru" и содержащейся на них информации.

В письме говорится, что контент, распространяемый на сайтах, противоречит безопасности латвийского информационного пространства и интересам национальной безопасности. Они распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, постоянно оказывают информационную поддержку кампаниям по вербовке солдат по контракту, а также мерам, принимаемым российскими учреждениями, общественными организациями и гражданами в поддержку солдат, воюющих на стороне России в Украине.

В заявлении говорится, что распространение подобного контента может негативно сказаться на сплоченности латвийского общества, межэтнических отношениях, понимании ценностей, а также на солидарности и поддержке латвийского государства Украине в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ.

В прошлом NEPLP принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.