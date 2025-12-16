Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия заблокировала доступ ещё к 10 российским порталам: список

16 декабря, 2025

Выбор редакции 1 комментариев

Национальный совет электронных СМИ (НСЭС, NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к десяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официального издания «Латвийский совет СМИ».

В заявлении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного административного учреждения относительно проверки веб-сайтов "ostrogozhskinfo.ru", "svoi36.ru", "gorcom36.ru", "bloknot-voronezh.ru", "riavrn.ru", "opvo36.ru", "tv-gubernia.ru", "тимфунк.рф", "zttim.ru" и "kubkprf.ru" и содержащейся на них информации.

В письме говорится, что контент, распространяемый на сайтах, противоречит безопасности латвийского информационного пространства и интересам национальной безопасности. Они распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, постоянно оказывают информационную поддержку кампаниям по вербовке солдат по контракту, а также мерам, принимаемым российскими учреждениями, общественными организациями и гражданами в поддержку солдат, воюющих на стороне России в Украине.

В заявлении говорится, что распространение подобного контента может негативно сказаться на сплоченности латвийского общества, межэтнических отношениях, понимании ценностей, а также на солидарности и поддержке латвийского государства Украине в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ.

В прошлом NEPLP принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

