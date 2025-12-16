Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Финляндия просит помочь деньгами: Россия перебросит войска на её границу, если война в Украине закончится

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 12:19

Мир 0 комментариев

После завершения конфликта в Украине Россия может перебросить свои вооруженные силы к границам стран НАТО. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, слова которого приводит газета Financial Times.

По его оценке, даже в случае установления мира в Украине Россия продолжит представлять угрозу для европейской безопасности. «Очевидно, что после окончания боевых действий Россия переместит свои войска к нашей границе и к рубежам в районе Балтийского моря», — отметил Орпо. В связи с этим он подчеркнул необходимость дополнительной финансовой поддержки Финляндии со стороны других европейских государств.

Премьер-министр напомнил, что страны восточного фланга НАТО, включая Финляндию, были вынуждены значительно увеличить оборонные расходы. При этом именно эти государства остаются одними из крупнейших доноров Украины в пересчете на долю ВВП, несмотря на сложную экономическую ситуацию внутри своих стран.

16 декабря страны НАТО, имеющие сухопутную или морскую границу с Россией и Беларусью, проведут саммит, посвященный вопросам координации оборонных усилий. Как сообщил Орпо, участники встречи намерены обсудить объединение военных возможностей в таких сферах, как противовоздушная оборона, использование беспилотных летательных аппаратов и развитие сухопутных войск. Кроме того, в повестку войдут вопросы логистики и переброски вооружений и военных подразделений по территории Европы.

Между тем накануне в Берлине завершился очередной раунд переговоров между делегациями Украины и США, в которых также участвовали представители европейских стран. После встречи президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен ходом работы над мирным соглашением. Источники американских СМИ в Белом доме сообщили, что сторонам удалось согласовать позиции примерно по 90% спорных пунктов.

