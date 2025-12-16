За десять месяцев 2025 года родилось 5162 мальчиков, что на 3,8% или 204 меньше, чем годом ранее, и 4725 девочек, что на 16,1% или 904 меньше.

В октябре в Латвии зарегистрировано 1004 новорожденных, что на 1,6% или 16 меньше, чем в октябре 2024 года, в том числе 519 мальчиков и 485 девочек.

За десять месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 21 325 смертей, что на 3,7% или 820 меньше, чем за десять месяцев 2024 года, когда было зарегистрировано 22 145 смертей.

Таким образом, число зарегистрированных за десять месяцев этого года смертей превысило число родившихся на 11 438, в то время как за соответствующий период предыдущего года число умерших превысило число родившихся на 11 150.

За десять месяцев 2025 года в Латвии было зарегистрировано 9 625 браков, что на 7,3% или 658 браков больше, чем за соответствующий период 2024 года.

На 1 ноября этого года население Латвии по предварительным данным составляло 1,826 миллиона человек.