Госконтроль планирует ревизию в армии, Земессардзе и KNAB: с чего бы? (1)

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 14:39

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

В следующем году Госконтроль Латвии запланировал 21 новую ревизию в добавление в тем 15, которые идут уже сейчас. По словам руководителя этой инстанции Эдгара Корчагина, в сферу интересов главного ревизора страны попадет широкий круг государственных организаций и сфер — от безопасности и обороны до человеческих ресурсов и цифровой трансформации. «У нас нет любымых и нелюбимых тем, и мы не смотрим на политическую принадлежность тех, кого проверяем», — заявил Корчагин в интервью программе «Домская площадь», пишет LSM+.

Говоря о той работе, которую Госконтроль провел в уходящем году, Корчагин сказал: «В этом году нашу работу определяли все те актуальные темы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Мы провели большую ревизию стационарного медицинского обслуживания — это очень затратная сфера, работу которой можно сделать более эффективной, чтобы освободившиеся денежные средства передать на покрытие других нужд в медицине. Мы изучали вопрос сплоченности общества, где мы видим большие недостатки в отношении того, как формируется и реализуется политика. В круг наших интересов входили такие вопросы, как политика энергетики и утепления домов.

Две большие ревизии были посвящены вопросам уменьшения бюрократии и снижения расходов на госуправление. Например, мы изучили ситуацию с Фондом развития портов и выяснили, что он давно уже не служит тем целям, для которых создавался, и без него сейчас можно спокойно обойтись. Также мы проанализировали работу административных комиссий в самоуправлениях — их очень много, они очень дорогие, и ту работу, которую они выполняют, можно сделать проще и дешевле».

По его словам, отдельный блок ревизии был связан с вопросами безопасности и обороны, но, поскольку большая часть этой информации засекречена, об этом он подробно рассказать не смог.

Корчагин подчеркнул, что в последнее время к выводам Госконтроля все больше прислушиваются, а во многих случаях и следуют его рекомендациям. В частности, именно по инициативе Госконтроля вопрос о пенсиях по выслуге лет начал продвигаться. Хотя есть вещи, касающиеся реформирования государственного управления, которые, по его словам, «хромают годами».

Как же происходит выбор объектов для ревизии Госконтроля?

«Это большая работа с целью определить, какие из учреждений несут в себе наибольшие риски. Для того, чтобы оценить эти риски, мы собираем информацию по самым разным источникам — из финансовых органов, от внутренних аудиторов и присяжных ревизоров, от депутатов Сейма и обычных граждан. Суммируя всю эту информацию, мы видим, какие учреждения или области отличаются наиболее высокими рисками. Чем выше риск, тем выше вероятность, что мы проведем ревизию», - отмечает Корчагин.

Сейчас в Госконтроле работают 120 ревизоров. «Таких специалистов нигде не готовят. Поэтому мы привлекаем людей, которые были связаны с этой областью, — внутренних аудиторов, финансистов, бухгалтеров, юристов, представителей других профессий, — и сами их обучаем. Мы очень много вкладываем в обучение сотрудников, чтобы показать им, что значит ревизия публичного сектора и какие стандарты нужно соблюдать, чтобы работа была качественной”.

В новом году Госконтроль планирует провести 21 новую ревизию — в добавление к тем 15, которые ведутся уже сейчас. Прежде всего внимание ревизоров будет сосредоточено на сфере безопасности и обороны.

«Мы будем изучать вопросы достаточности продуктов питания, вооружения, защиты критической инфраструктуры. Проверим работу одной бригады Земессардзе. Проведем ревизию в KNAB — учреждении, которое достаточно долгое время не попадало в наше поле зрения. Также продолжим изучать вопросы уменьшения бюрократии, человеческих ресурсов и цифровой трансформации».

В последнее время в адрес Госконтроля часто звучат упреки в том, что их выводы являются инструментом в политической борьбе. Корчагин с этим решительно не согласен: «Ревизии проводятся в любой области госуправления. У нас нет любимых или нелюбимых тем. И если где-то ситуация более проблемная, — там будет ревизия. Мы не смотрим на политическую принадлежность или на цикл выборов. Если бы мы на это смотрели, то наша работа была бы парализована, потому что в Латвии всегда идет подготовка к каким-то выборам».

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

