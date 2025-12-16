Говоря о той работе, которую Госконтроль провел в уходящем году, Корчагин сказал: «В этом году нашу работу определяли все те актуальные темы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Мы провели большую ревизию стационарного медицинского обслуживания — это очень затратная сфера, работу которой можно сделать более эффективной, чтобы освободившиеся денежные средства передать на покрытие других нужд в медицине. Мы изучали вопрос сплоченности общества, где мы видим большие недостатки в отношении того, как формируется и реализуется политика. В круг наших интересов входили такие вопросы, как политика энергетики и утепления домов.

Две большие ревизии были посвящены вопросам уменьшения бюрократии и снижения расходов на госуправление. Например, мы изучили ситуацию с Фондом развития портов и выяснили, что он давно уже не служит тем целям, для которых создавался, и без него сейчас можно спокойно обойтись. Также мы проанализировали работу административных комиссий в самоуправлениях — их очень много, они очень дорогие, и ту работу, которую они выполняют, можно сделать проще и дешевле».

По его словам, отдельный блок ревизии был связан с вопросами безопасности и обороны, но, поскольку большая часть этой информации засекречена, об этом он подробно рассказать не смог.

Корчагин подчеркнул, что в последнее время к выводам Госконтроля все больше прислушиваются, а во многих случаях и следуют его рекомендациям. В частности, именно по инициативе Госконтроля вопрос о пенсиях по выслуге лет начал продвигаться. Хотя есть вещи, касающиеся реформирования государственного управления, которые, по его словам, «хромают годами».

Как же происходит выбор объектов для ревизии Госконтроля?

«Это большая работа с целью определить, какие из учреждений несут в себе наибольшие риски. Для того, чтобы оценить эти риски, мы собираем информацию по самым разным источникам — из финансовых органов, от внутренних аудиторов и присяжных ревизоров, от депутатов Сейма и обычных граждан. Суммируя всю эту информацию, мы видим, какие учреждения или области отличаются наиболее высокими рисками. Чем выше риск, тем выше вероятность, что мы проведем ревизию», - отмечает Корчагин.

Сейчас в Госконтроле работают 120 ревизоров. «Таких специалистов нигде не готовят. Поэтому мы привлекаем людей, которые были связаны с этой областью, — внутренних аудиторов, финансистов, бухгалтеров, юристов, представителей других профессий, — и сами их обучаем. Мы очень много вкладываем в обучение сотрудников, чтобы показать им, что значит ревизия публичного сектора и какие стандарты нужно соблюдать, чтобы работа была качественной”.

В новом году Госконтроль планирует провести 21 новую ревизию — в добавление к тем 15, которые ведутся уже сейчас. Прежде всего внимание ревизоров будет сосредоточено на сфере безопасности и обороны.

«Мы будем изучать вопросы достаточности продуктов питания, вооружения, защиты критической инфраструктуры. Проверим работу одной бригады Земессардзе. Проведем ревизию в KNAB — учреждении, которое достаточно долгое время не попадало в наше поле зрения. Также продолжим изучать вопросы уменьшения бюрократии, человеческих ресурсов и цифровой трансформации».

В последнее время в адрес Госконтроля часто звучат упреки в том, что их выводы являются инструментом в политической борьбе. Корчагин с этим решительно не согласен: «Ревизии проводятся в любой области госуправления. У нас нет любимых или нелюбимых тем. И если где-то ситуация более проблемная, — там будет ревизия. Мы не смотрим на политическую принадлежность или на цикл выборов. Если бы мы на это смотрели, то наша работа была бы парализована, потому что в Латвии всегда идет подготовка к каким-то выборам».