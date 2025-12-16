Как сообщила агентству LETA советница министра Сигне Знотиня-Знота, на заседании совета Браже указала, что позиция Латвии остаётся твёрдой и неизменной: Латвия никогда не признает оккупированные территории Украины частью России и не признает оккупацию, осуществлённую Россией, законной — независимо от исхода мирных переговоров.

«Мы продолжим поддерживать Украину как на поле боя, так и за столом переговоров. Призываю все государства-члены ЕС обеспечить максимальную поддержку праву Украины на самооборону — исход войны напрямую повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе», — заявила министр иностранных дел Латвии.

Браже отметила, что Россия продолжает агрессию, целясь по гражданской инфраструктуре и невинным жителям Украины, и нет никаких признаков её готовности к миру. По её мнению, только Россия является препятствием для достижения устойчивого и справедливого мира в Украине.

По словам министра иностранных дел Латвии, Россия пытается снизить поддержку Украины, расколоть ЕС и НАТО, а также уменьшить глобальное влияние США, поэтому на Россию необходимо оказывать постоянное давление. Она подчеркнула, что Европа должна использовать все доступные ей рычаги влияния для достижения «мира через силу», в том числе вводя новые санкции, направляя замороженные российские активы на поддержку Украины и предоставляя репарационный заём, увеличивая военную помощь, включая разблокирование 6,6 миллиарда евро военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Кроме того, Браже призвала все государства-члены ЕС последовать примеру стран Балтии и выделять не менее 0,25% от внутреннего валового продукта на военную поддержку Украины.

На заседании дистанционно участвовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что безусловное возвращение домой депортированных Россией детей должно стать частью соглашения по мирным переговорам.

Совет ЕС ввёл санкции против четырёх юридических и двух физических лиц, связанных с экосистемой «теневого флота», обеспечивающих или поддерживающих деятельность судов. Одно из предложений было инициировано Латвией.

Браже приветствовала новые санкции против российского «теневого флота». Совет по иностранным делам ЕС договорился в ближайшее время ввести санкции против 41 судна, не дожидаясь следующего пакета санкций ЕС. [...] Мы также утвердили декларацию ЕС о международном праве в связи с угрозой, исходящей от «теневого флота», и о защите критической морской инфраструктуры», — отметила Браже.

Новые санкции были введены и в гибридном санкционном режиме — против 12 физических и двух юридических лиц, распространяющих пропаганду, дезинформацию и осуществляющих дестабилизирующие действия в Европе. Министры договорились продолжить согласование санкций против России и Белоруссии — в дальнейшем в санкционном режиме против Белоруссии также будет критерий, связанный с гибридными атаками.

В последнее время Белоруссия совершила серию гибридных атак, в том числе против Литвы, угрожая гражданской авиации и критической инфраструктуре, а также создавая негативное экономическое воздействие. В связи с ситуацией в Гаити ЕС ввёл санкции против четырёх лиц, а также договорился продлить санкционный режим против Венесуэлы на 12 месяцев. Министры иностранных дел обсудили дальнейшие шаги по ограничению России, в том числе прогресс по 20-му пакету санкций ЕС.

Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая реализацию плана мира для Газы и ситуацию в Сирии, а также отношения ЕС—Китай. С министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном министры иностранных дел ЕС обсудили предстоящие 7 июня 2026 года парламентские выборы. Браже призвала учитывать опыт выборов в Молдове, где страна успешно боролась с внешним вмешательством и дезинформацией.