Каллас: по поводу передачи российских денег Украине на нас давят со всех сторон

Euronews 16 декабря, 2025 14:20

Предложение ЕС о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита столкнулось с растущим сопротивлением. К оппозиции Бельгии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия, призвав рассмотреть «альтернативные решения». Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас, отметив, что инициатива испытывает «давление с разных сторон».

По словам Каллас, репарационный кредит остаётся наиболее надёжным вариантом финансирования помощи Украине, однако добиться согласия становится всё сложнее. Решение должно быть принято на саммите ЕС в четверг, где лидеры обсудят поддержку Киева на ближайшие два года объёмом не менее 90 млрд евро, сообщает Евроньюз.

Согласно плану Еврокомиссии, замороженные активы российского Центробанка предполагается использовать для беспроцентной кредитной линии для Украины. Погашение кредита возможно лишь после согласия России на выплату компенсаций, что выглядит маловероятным. Основная часть активов — около 185 млрд евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Бельгия с самого начала выступает против инициативы, опасаясь юридических и финансовых последствий. Несмотря на предложенные Комиссией гарантии, на прошлой неделе Италия, Болгария и Мальта поддержали бельгийскую позицию и призвали разработать временные механизмы финансирования с меньшими рисками. Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании или предоставлении гарантий.

Каллас признала сложность переговоров, но подчеркнула, что альтернативные варианты — включая общие заимствования ЕС — требуют единогласия, которое, в частности, блокирует Венгрия. По её словам, преимущество репарационного кредита заключается в том, что он не затрагивает средства европейских налогоплательщиков и посылает политический сигнал о необходимости компенсации ущерба.

При этом Каллас подчеркнула важность поддержки Бельгии как ключевого хранителя активов. Премьер-министр страны Барт де Вевер заявил, что готов рассмотреть одобрение инициативы при выполнении условий по распределению рисков, обеспечению ликвидности и справедливому разделению ответственности между странами ЕС.

Обсуждение финансирования Украины проходит на фоне усилий США по посредничеству в мирных переговорах между Киевом и Москвой, что временно отодвинуло европейских лидеров на второй план.

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

