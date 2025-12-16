Каллас: по поводу передачи российских денег Украине на нас давят со всех сторон

По словам Каллас, репарационный кредит остаётся наиболее надёжным вариантом финансирования помощи Украине, однако добиться согласия становится всё сложнее. Решение должно быть принято на саммите ЕС в четверг, где лидеры обсудят поддержку Киева на ближайшие два года объёмом не менее 90 млрд евро, сообщает Евроньюз.

Согласно плану Еврокомиссии, замороженные активы российского Центробанка предполагается использовать для беспроцентной кредитной линии для Украины. Погашение кредита возможно лишь после согласия России на выплату компенсаций, что выглядит маловероятным. Основная часть активов — около 185 млрд евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Бельгия с самого начала выступает против инициативы, опасаясь юридических и финансовых последствий. Несмотря на предложенные Комиссией гарантии, на прошлой неделе Италия, Болгария и Мальта поддержали бельгийскую позицию и призвали разработать временные механизмы финансирования с меньшими рисками. Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании или предоставлении гарантий.

Каллас признала сложность переговоров, но подчеркнула, что альтернативные варианты — включая общие заимствования ЕС — требуют единогласия, которое, в частности, блокирует Венгрия. По её словам, преимущество репарационного кредита заключается в том, что он не затрагивает средства европейских налогоплательщиков и посылает политический сигнал о необходимости компенсации ущерба.

При этом Каллас подчеркнула важность поддержки Бельгии как ключевого хранителя активов. Премьер-министр страны Барт де Вевер заявил, что готов рассмотреть одобрение инициативы при выполнении условий по распределению рисков, обеспечению ликвидности и справедливому разделению ответственности между странами ЕС.

Обсуждение финансирования Украины проходит на фоне усилий США по посредничеству в мирных переговорах между Киевом и Москвой, что временно отодвинуло европейских лидеров на второй план.