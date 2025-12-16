Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Украину продавали российские нефтепродукты как литовские: СМИ (1)

16 декабря, 2025 14:03

Мир 1 комментариев

Scanpix / AFP PHOTO / Petras Malukas

Литовская сеть автозаправочных станций Jozita и компания российского капитала Gazimpeksas экспортировали в Украину тысячи тонн произведённого в России сжиженного нефтяного газа (СНГ), предоставив неточные или поддельные сертификаты нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva, показывает расследование Центра журналистских расследований Siena. 

По данным расследования, литовские компании закупали небольшие партии СНГ, произведённого на заводе Orlen Lietuva, и получали сертификаты, подтверждающие происхождение топлива, но впоследствии использовали их для экспорта гораздо больших объемов топлива в Украину.

Компания Orlen Lietuva подтвердила расследователям, что знала об использовании выданных ею сертификатов для обхода украинских санкций против России, и утверждает, что передала всю информацию украинской таможне для проверки сертификатов и определения истинного происхождения грузов.

Как показывают материалы расследования, решения украинских судов свидетельствуют о том, что данные Orlen Lietuva дают основания сомневаться в происхождении экспортированного Jozita и Gazimpeksas СНГ. Согласно решениям суда, в некоторых случаях возможно подозрение в «разбавлении» литовского газа СНГ неясного происхождения, смешивание произведенной в Литве продукции с российской. Кроме того, были случаи, когда 20 тонн сжиженного газа с литовским документом о происхождении использовались для экспорта количества топлива, превышавшего этот объём более чем в 50 раз.

Расследование показало, что, согласно украинской юридической практике, при «разбавлении» европейского газа российским газом изменение декларированной страны происхождения не является обязательным, поэтому, воспользовавшись этой лазейкой, компании смогли обойти запреты на импорт даже после того, как Украина объявила санкции в отношении российского топлива.

Представители компаний Jozita и Gazimpeksas утверждают, что не нарушали ни литовское законодательство, ни украинские санкции, пишет Siena. По информации центра журналистских расследований, Gazimpeksas связан с российским энергетическим сектором — с 2021 по июль 2024 года компанию возглавлял бывший руководитель второй по величине российской государственной компании «Роснефть», которая находится под санкциями ЕС и США, гражданин России Николай Елисеев.

Владелица компании Оксана Елисеева получила литовское гражданство в 2021 году — она получила его, предоставив ложную информацию об отказе от российского гражданства, но, согласно расследованию, впоследствии продолжала использовать российский паспорт для поездок за границу.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

