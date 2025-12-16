Использование языков нацменьшинств в общественных СМИ обсудят в Конституционном суде

Дело об использовании языков нацменьшинств в общественных СМИ будет рассматриваться в устном процессе 20 января. Как пояснила Куцина, речь в основном идет об использовании русского языка. С просьбой дать оценку нормам, позволяющим использовать язык нацменьшинства в отдельных программах общественных СМИ, в КС обратились депутаты Сейма, которые считают, что такие нормы не соответствуют преамбуле Конституции и ст. 4 о латышском языке как единственном государственном.

31 марта КС будет рассматривать вопрос о включении города Варакляны, Вараклянской волости и Мурмастиенской волости в состав Мадонского края. Иск по этому вопросу еще в конце прошлого года подали в КС 20 депутатов парламентской оппозиции.

Также в повестке дня КС на следующий год будет дело о регулировании уровня шума, инициированное по конституционной жалобе бывшего омбудсмена Юриса Янсонса, который считает, что в Латвии недостаточно урегулирован вопрос о шуме на развлекательных мероприятиях. "На мой взгляд, это интересный вопрос для суда, поскольку касается прав людей на покой - могут ли они наслаждаться тишиной, допустим ли шум от развлекательных мероприятий и в какой степени", - пояснила суть дела Куцина.

Она отметила, что жители Латвии доверяют КС и активно подают заявления по различным темам. В этом году суд рассмотрел 220 заявлений и начал 39 дел. "Мы работаем над тем, чтобы заявления рассматривались оперативно, а начатые дела - достаточно эффективно, и на следующий год у нас уже готов план работы суда", - сказала Куцина.

Она добавила, что в настоящее время продолжается работа по расширению доступности КС, чтобы малообеспеченные граждане могли получать государственную юридическую помощь при обращении в суд. Финансирование уже выделено, и планируется, что соответствующие нормы будут введены к 1 апреля следующего года, сообщила глава КС.