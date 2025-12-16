Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Использование языков нацменьшинств в общественных СМИ обсудят в Конституционном суде

16 декабря, 2025

Новости Латвии

Фото: press.lv

В следующем году Конституционному суду (КС) предстоит рассмотреть дела, касающиеся таких актуальных для общества вопросов, как использование языков нацменьшинств в общественных СМИ, присоединение Вараклянского края к Мадонскому краю и уровень шума во время развлекательных мероприятий, рассказала в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель КС Ирена Куцина.

Дело об использовании языков нацменьшинств в общественных СМИ будет рассматриваться в устном процессе 20 января. Как пояснила Куцина, речь в основном идет об использовании русского языка. С просьбой дать оценку нормам, позволяющим использовать язык нацменьшинства в отдельных программах общественных СМИ, в КС обратились депутаты Сейма, которые считают, что такие нормы не соответствуют преамбуле Конституции и ст. 4 о латышском языке как единственном государственном.

31 марта КС будет рассматривать вопрос о включении города Варакляны, Вараклянской волости и Мурмастиенской волости в состав Мадонского края. Иск по этому вопросу еще в конце прошлого года подали в КС 20 депутатов парламентской оппозиции.

Также в повестке дня КС на следующий год будет дело о регулировании уровня шума, инициированное по конституционной жалобе бывшего омбудсмена Юриса Янсонса, который считает, что в Латвии недостаточно урегулирован вопрос о шуме на развлекательных мероприятиях. "На мой взгляд, это интересный вопрос для суда, поскольку касается прав людей на покой - могут ли они наслаждаться тишиной, допустим ли шум от развлекательных мероприятий и в какой степени", - пояснила суть дела Куцина.

Она отметила, что жители Латвии доверяют КС и активно подают заявления по различным темам. В этом году суд рассмотрел 220 заявлений и начал 39 дел. "Мы работаем над тем, чтобы заявления рассматривались оперативно, а начатые дела - достаточно эффективно, и на следующий год у нас уже готов план работы суда", - сказала Куцина.

Она добавила, что в настоящее время продолжается работа по расширению доступности КС, чтобы малообеспеченные граждане могли получать государственную юридическую помощь при обращении в суд. Финансирование уже выделено, и планируется, что соответствующие нормы будут введены к 1 апреля следующего года, сообщила глава КС.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

18:24

0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

18:23

0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

18:19

0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

18:15

0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

18:00

0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

17:53

0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

17:48

0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

