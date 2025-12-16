Китай обогнал США почти во всём: кто теперь главный в мировой науке

Это радикальный разворот по сравнению с началом 2000-х. Тогда США доминировали более чем в 90% критических технологий, а доля Китая не дотягивала и до 5%. Теперь всё наоборот.
Китай занимает первое место в исследованиях по таким областям, как:
ядерная энергетика,
синтетическая биология,
малые спутники,
передовые материалы и системы связи.
США удержали лидерство лишь в 8 направлениях, включая квантовые вычисления и геоинжиниринг.
Исследование основано на анализе девяти миллионов научных публикаций по всему миру. Учитывались самые влиятельные работы, верхние 10% по цитируемости за 2020–2024 годы. Именно они формируют технологическое будущее, а не просто количество статей.
Главный вывод отчёта звучит тревожно для Запада:
лидерство в науке больше не распределено — оно концентрируется.
И сегодня эта концентрация происходит в Китае.
Это не означает немедленного технологического превосходства во всём. Но означает другое: фундамент для будущих прорывов — от энергетики до космоса — всё чаще закладывается именно там.