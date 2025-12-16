Китай обогнал США почти во всём: кто теперь главный в мировой науке

Это радикальный разворот по сравнению с началом 2000-х. Тогда США доминировали более чем в 90% критических технологий, а доля Китая не дотягивала и до 5%. Теперь всё наоборот.

Китай занимает первое место в исследованиях по таким областям, как:

ядерная энергетика,

синтетическая биология,

малые спутники,

передовые материалы и системы связи.

США удержали лидерство лишь в 8 направлениях, включая квантовые вычисления и геоинжиниринг.

Исследование основано на анализе девяти миллионов научных публикаций по всему миру. Учитывались самые влиятельные работы, верхние 10% по цитируемости за 2020–2024 годы. Именно они формируют технологическое будущее, а не просто количество статей.

Главный вывод отчёта звучит тревожно для Запада:

лидерство в науке больше не распределено — оно концентрируется.

И сегодня эта концентрация происходит в Китае.

Это не означает немедленного технологического превосходства во всём. Но означает другое: фундамент для будущих прорывов — от энергетики до космоса — всё чаще закладывается именно там.