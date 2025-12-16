Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Китай обогнал США почти во всём: кто теперь главный в мировой науке

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 12:34

Наука 0 комментариев

Мировая научная карта резко изменилась. Согласно новому обзору Australian Strategic Policy Institute, Китай сегодня лидирует в исследованиях 66 из 74 ключевых технологий, то есть почти в 90% стратегически важных направлений.

Это радикальный разворот по сравнению с началом 2000-х. Тогда США доминировали более чем в 90% критических технологий, а доля Китая не дотягивала и до 5%. Теперь всё наоборот.

Китай занимает первое место в исследованиях по таким областям, как:

ядерная энергетика,
синтетическая биология,
малые спутники,
передовые материалы и системы связи.

США удержали лидерство лишь в 8 направлениях, включая квантовые вычисления и геоинжиниринг.

Исследование основано на анализе девяти миллионов научных публикаций по всему миру. Учитывались самые влиятельные работы, верхние 10% по цитируемости за 2020–2024 годы. Именно они формируют технологическое будущее, а не просто количество статей.

Главный вывод отчёта звучит тревожно для Запада:
лидерство в науке больше не распределено — оно концентрируется.
И сегодня эта концентрация происходит в Китае.

Это не означает немедленного технологического превосходства во всём. Но означает другое: фундамент для будущих прорывов — от энергетики до космоса — всё чаще закладывается именно там.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

