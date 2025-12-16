Это у нас темно?! Соцсети устроили флешмоб в ответ на заявление Захаровой о мраке в Европе. ВИДЕО

По словам Захаровой, из-за отказа от российских энергоносителей Европа столкнулась с «резким повышением цен на газ и, как следствие, на электричество».

«В Евросоюзе начинается волна экономии – даже на рождественской иллюминации. В городах Европы вынуждены отказываться от праздничного освещения, улиц – нет достаточно средств на оплату электроэнергии», – завила Захарова, не приводя никаких конкретных примеров.

Но вот как выглядит "экономия на иллюминации" на самом деле:

Это Англия, Лондон:

Публикация от Elizaveta • эмиграция • путешествия • жизнь в Лондоне (@lizamoves)

Это Германия, Берлин:

Публикация от Шохина Лиза (@lizooon22)

Цюрих, Швейцария:

Публикация от Лайф в Швейцарии | Честно (@irina.in.swiss)

Польский Вроцлав:

Публикация от Margo|Маркетолог|Вроцлав|Беларуска (@margo_gosza)

Итальянский Милан:

Публикация от Живу в Египте / Фотограф Хургада / Фотограф Египет (@kristinaseleznowa)

итальянский город Фьюджи:

Публикация от Маріонелла Marionella (@marionellaremizova)

И, конечно, Рига: