Это у нас темно?! Соцсети устроили флешмоб в ответ на заявление Захаровой о мраке в Европе. ВИДЕО

По словам Захаровой, из-за отказа от российских энергоносителей Европа столкнулась с «резким повышением цен на газ и, как следствие, на электричество».
«В Евросоюзе начинается волна экономии – даже на рождественской иллюминации. В городах Европы вынуждены отказываться от праздничного освещения, улиц – нет достаточно средств на оплату электроэнергии», – завила Захарова, не приводя никаких конкретных примеров.
Но вот как выглядит "экономия на иллюминации" на самом деле:
Это Англия, Лондон:
Это Германия, Берлин:
Цюрих, Швейцария:
Польский Вроцлав:
Итальянский Милан:
итальянский город Фьюджи:
И, конечно, Рига:
