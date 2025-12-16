Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Круминьш рассказывает, что каждый ввезённый груз приносит Латвии примерно 13–15 евро. В прошлом году объём грузов, перевезённых через границу по железной дороге, достиг около 9,2 млн тонн. Это более 100 миллионов евро.

Он подчёркивает, что на эту тему можно смотреть и шире. Следует учитывать ещё один аспект, о котором обычно почти не говорят, но который при достаточной сноровке можно было бы использовать в своих интересах. Речь идёт о редкоземельных металлах Центральной Азии. В настоящее время там уже заключено несколько контрактов, и первый из них — на 400 тысяч тонн. Эти металлы продаются из Центральной Азии в Америку.

«Вопрос в том — можем ли мы и каким образом вовлечь ту же Америку в наш коридор? Когда речь идёт об объёмах в миллионы тонн, вариантов не так много. Либо это российские порты, либо балтийские. Есть два варианта, и дальше это уже, безусловно, работа политиков, лоббистов и других вовлечённых сторон. Присутствие Америки здесь с точки зрения безопасности, безусловно, дало бы очень положительный эффект».