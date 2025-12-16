Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

26 ноября прошлого года Харьюский уездный суд согласился с SAPTK и его лидером Варро Вооглайдом в том, что ни на одной из организованных ими демонстраций не было нападений на эстонскую полицию, и что утверждения Каллас об обратном необоснованны. Каллас также должна опровергнуть ложное заявление, касающееся круга организаторов митинга, состоявшегося 23 октября 2021 года на площади Свободы в Таллине.

Согласно решению суда, Кая Каллас обязана в течение десяти дней опубликовать на своей странице в Facebook пост следующего содержания: "Я, Кая Каллас, в своей публикации от 17.02.2022 привела неверные фактические утверждения о том, что на митинге, организованном на Тоомпеа Варро Вооглайдом и фондом "В защиту семьи и традиции", было совершено нападение на эстонскую полицию, а также о том, что Варро Вооглайд и EKRE организовали митинг на площади Свободы 23.10.2021. Указанные утверждения не соответствуют действительности“.

В то же время суд не удовлетворил иск в отношении заявления Каллас: "Мы помним митинг, организованный 23 октября Варро Вооглайдом и EKRE на площади Свободы, где они нападали на эстонских врачей, ученых и медицинских работников". Суд счел, что под словом "нападали" среднестатистический читатель подразумевал словесную атаку, и что различные плакаты, принесенные на митинг, и прозвучавшие там выступления можно считать словесными нападками на эстонских врачей, ученых и медицинских работников.

При этом суд оставил без внимания тот факт, что ни одно доказательство не подтверждает словесных или невербальных нападений на врачей, ученых и медработников со стороны Вооглайда и EKRE на упомянутом митинге. Истцы сочли это утверждение неверным в первую очередь потому, что нападки на врачей, ученых и медработников были приписаны им как организаторам митинга, в то время как сами они не совершали никаких нападений на представителей этих профессий, а обратного в ходе судебного разбирательства не доказала и Каллас.

Кроме того, суд не установил ни ложного фактического утверждения, ни неуместного оценочного суждения в заявлении Каи Каллас: "В тот самый день, когда по всему миру в поддержку независимости Украины, ставшей объектом российской агрессии, развеваются сине-желтые флаги, скрывающийся за сине-черно-белым флагом "борец за свободу" и "защитник традиций" атакует независимость Эстонии".

По мнению суда, хотя выпад был очевидно сделан в адрес Вооглайда, Кая Каллас использовала образный стиль выражения, который не позволяет сделать вывод о том, что Вооглайд совершил антигосударственные преступления. При этом суд счел, что оценочное суждение Каллас нельзя считать неуместным в контексте собственных неоднозначных высказываний Вооглайда.

Суд также отклонил иск о возмещении морального вреда. По мнению суда, Вооглайд должен был мириться с ложными утверждениями в свой адрес, поскольку они не носили унижающего, позорящего или высмеивающего характера и, следовательно, не переходили грань противоправности.

По мнению суда, утверждения Каллас в адрес Вооглайда — даже те, что не соответствуют действительности, — являются частью политических дебатов.

С учетом вышеизложенного, суд постановил возложить 80% судебных издержек на Варро Вооглайда и SAPTK и 20% — на Каю Каллас.

Обе стороны подали кассационные жалобы на решение уездного суда, однако Государственный суд не принял их к рассмотрению, и, таким образом, решение уездного суда вступило в законную силу.

Во вторник Вооглайд выразил в соцсетях возмущение тем, что, хотя их иск был по большей части удовлетворен, им придется оплатить большую часть судебных расходов Каллас. "Такое решение невозможно считать справедливым. В то же время его нельзя назвать и удивительным, ведь мы знаем, как работает эстонская судебная система. Но ничего не поделаешь", — отметил Вооглайд.

По его словам, Каллас теперь должна опубликовать в Facebook пост, в котором признает несоответствие действительности своего утверждения о нападении на эстонскую полицию на митинге, организованном SAPTK. "А мне теперь придется искать, где наскрести денег, чтобы перевести их Каллас. Окончательная сумма еще не ясна, ее отдельно определит Харьюский уездный суд, но судебные расходы, заявленные адвокатами Каллас в первых двух инстанциях, составили в общей сложности более 15 000 евро", — отметил Вооглайд.

"Примечательно, что один из трех государственных судей, решивших не принять нашу кассационную жалобу к рассмотрению, — это Урмас Воленс, который скоро уходит с судейской должности. Это человек, который сам клеветал на SAPTK почти одновременно с Каллас. В ответ на наш протест председатель Государственного суда Виллу Кыве счел, что поведение Воленса, возможно, и было неуместным, но при этом не было недостойным, поэтому причин для возбуждения дисциплинарного производства не нашлось", — продолжил Вооглайд.

"Какая может быть у меня и у SAPTK надежда на то, что государственный судья, публично демонстрировавший столь враждебное к нам отношение, вынесет в нашем деле справедливое решение? Правильно, никакой", — добавил Вооглайд.