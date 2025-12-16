«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Силиня заявила, что Россия представляет долгосрочную угрозу европейской безопасности и страны восточного фланга ощущают ее особенно остро. "Мы ежедневно охраняем внешнюю границу ЕС и НАТО на суше, в воздухе и на море, одновременно сталкиваясь с гибридными угрозами и попытками саботажа", - подчеркнула премьер.

На повестке дня саммита стояли вопросы региональной безопасности, оценка долгосрочной угрозы, создаваемой Россией для Европы, и обсуждение практических направлений сотрудничества в рамках ЕС и НАТО. Особое внимание было уделено укреплению восточной границы ЕС и НАТО, развитию обороноспособности, противовоздушной и противодронной обороне, повышению военной мобильности, а также укреплению гражданской и военной устойчивости.

В ходе саммита страны восточного фланга приняли совместную декларацию, в которой лидеры согласились продолжать укрепление восточного фланга Европы на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе, а также продолжать наращивание инвестиций в оборону с тесной координацией действий в рамках ЕС и НАТО.

На саммите Силиня подчеркнула важность укрепления безопасности внешней границы ЕС, включая защиту сухопутных границ и критической инфраструктуры, развитие противовоздушной и противодронной обороны, а также повышение военной мобильности.

Лидеры также подтвердили неизменную поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии, подчеркнув, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Европы.