Чудеса на виражах: станции у аэропорта нет, а дорожные знаки уже есть

В то же время для установщиков дорожных указателей всё предельно ясно — они словно живут на много лет вперёд по сравнению с остальным миром: перед аэропортом установлен дорожный знак, который чётко показывает, куда ехать, чтобы попасть к железнодорожной станции аэропорта. Правда, на указателе наклеен «кирпич», означающий, что дорога временно закрыта, однако при этом не сообщается, что никакой станции там пока вообще не существует.

Люди заметили этот «курьёз» и активно обсуждают его в соцсетях:

«Знак станции уже дааааавно там стоит, значит — и станция там есть, ведь знаки не врут. От них же зависит безопасность движения, да и иностранным туристам они помогут добраться из аэропорта в центр на новом поезде».

Другой комментарий звучит так:

«Деньги освоены. Прямо представляю, как проходит еженедельное совещание у строителей: “Так, нам нужно выполнить план — как можем увеличить объём выполненных работ?” Руководитель проекта проходит по статьям сметы и вытаскивает оттуда всевозможные чудеса. В выигрыше только строители и чиновники».