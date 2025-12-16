Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чудеса на виражах: станции у аэропорта нет, а дорожные знаки уже есть

16 декабря, 2025

О будущей железнодорожной станции у аэропорта говорят уже давно, и строительные работы ведутся, однако на практике пока невозможно даже предположить, когда туда прибудет первый поезд.

В то же время для установщиков дорожных указателей всё предельно ясно — они словно живут на много лет вперёд по сравнению с остальным миром: перед аэропортом установлен дорожный знак, который чётко показывает, куда ехать, чтобы попасть к железнодорожной станции аэропорта. Правда, на указателе наклеен «кирпич», означающий, что дорога временно закрыта, однако при этом не сообщается, что никакой станции там пока вообще не существует.

Люди заметили этот «курьёз» и активно обсуждают его в соцсетях:
«Знак станции уже дааааавно там стоит, значит — и станция там есть, ведь знаки не врут. От них же зависит безопасность движения, да и иностранным туристам они помогут добраться из аэропорта в центр на новом поезде».

Другой комментарий звучит так:
«Деньги освоены. Прямо представляю, как проходит еженедельное совещание у строителей: “Так, нам нужно выполнить план — как можем увеличить объём выполненных работ?” Руководитель проекта проходит по статьям сметы и вытаскивает оттуда всевозможные чудеса. В выигрыше только строители и чиновники».

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Загрузка

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

