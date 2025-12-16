Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Euronews 16 декабря, 2025 17:53

Мир 0 комментариев

LETA

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Матеуш В. учился на первом курсе юридического факультета. В настоящее время он отстранен от учебы и следующие три месяца по решению суда он проведет под стражей.

Как сообщил Яцек Добжиньский, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб, сотрудники Агентства внутренней безопасности в ходе проведенной операции изъяли устройства для хранения данных, мобильный телефон подозреваемого и предметы, связанные с исламом.

В национальной прокуратуре уточнили, что деятельность Матеуша В. включала, в частности, ведение разговоров и установление контактов, в том числе с представителями ИГИЛ, а также сбор информации о взрывчатых веществах и возможностях их получения.

"Этот человек был сильно увлечен исламом и терроризмом, и стремился установить контакты с ИГИЛ", - сообщил на брифинге представитель прокуратуры. Он добавил, что действия Агентства внутренней безопасности "предотвратили трагедию".

Как сообщил Добжиньский, Матеуш В. преследовал цель посеять в обществе страх и поддержать ИГИЛ. Расследование по этому делу ведет Щецинский филиал Агентства внутренней безопасности под надзором Западнопоморского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Щецине.

Рождественские рынки становятся целью террористов

В последние годы рождественские рынки в европейских городах стали объектом внимания террористов. Обычно нападения совершают одиночки, используя холодное оружие, взрывчатку или транспортные средства. Радикализация преступников происходит в том числе через интернет.

В декабре 2024 года в Магдебурге автомобиль въехал в толпу посетителей ярмарки, в результате чего погибли пять человек, включая ребенка, и более 200 получили ранения. Преступник был арестован.

Год спустя, в декабре 2025 года, немецкая полиция сорвала запланированный теракт в немецкой федеральной земле Бавария - пятеро мужчин собирались использовать автомобиль, чтобы въехать в толпу.

После этих инцидентов власти ввели дополнительные меры безопасности, включая заграждения и контрольно-пропускные пункты.

В Страсбурге (Франция) в конце ноября недалеко от рождественского базара нашли исправный пистолет и патроны.

По соображениям безопасности в этом году в Париже отменили концерт на Елисейских полях. С просьбой отказаться от музыкального мероприятия, чтобы минимизировать риски и избежать массовых скоплений людей, в мэрию Парижа обратилась префектура полиции. Запрос был удовлетворен.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

