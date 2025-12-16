Тушите пожары сами: пожарным-добровольцам выдадут списанную технику

Изменения в законе о пожарной безопасности предусматривают обязанность самоуправлений, по мере своих возможностей, обеспечивать тушение пожаров и проведение профилактических мероприятий в так называемых «зонах риска» — территориях, куда подразделения ГПСС не могут прибыть в установленные законом сроки. В настоящее время в Латвии насчитывается 36 таких зон. Государственная пожарно-спасательная служба готова передать добровольным пожарным обществам списанную технику и 47 автомобилей, одновременно обновляя собственный автопарк.

В Аугшдаугавском крае к «зонам риска» отнесены Субате и Силене. В Субате и Демене добровольные пожарные общества уже действуют. Самоуправление поддерживает стратегию ГПСС по укреплению пожарной безопасности с участием муниципальных и добровольных структур, однако отмечает, что без дополнительного государственного финансирования выполнение всех требований закона затруднительно. Основные расходы связаны с обеспечением техникой, оборудованием и транспортом, а также с привлечением человеческих ресурсов, поскольку деятельность добровольцев осуществляется на безвозмездной основе и сопряжена с риском для жизни.

Генерал Мартиньш Балтманис отметил, что в большинстве из 36 «зон риска» добровольные пожарные общества уже созданы, и наличие двух таких подразделений в Аугшдаугавском крае является важным шагом к повышению уровня безопасности.

Председатель Аугшдаугавского краевого самоуправления Виталий Айзбалтс сообщил, что добровольные пожарные подразделения в Субате и Демене готовы принять списанные пожарные автомобили Scania. Планируется заключение трёхстороннего соглашения между ГПСС, самоуправлением и добровольными обществами, которое будет регулировать вопросы профилактики, обучения и обеспечения необходимым оборудованием. В то же время остаётся открытым вопрос правового регулирования действий работодателей в случаях, когда сотрудник направляется на тушение пожара или спасательные работы; предполагается, что он будет решён на законодательном уровне.