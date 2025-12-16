Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тушите пожары сами: пожарным-добровольцам выдадут списанную технику

16 декабря, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

На заседаниях комитетов и думы депутаты Аугшдаугавского краевого самоуправления рассмотрели вопрос о развитии добровольных пожарных обществ на территории края. В обсуждении принял участие начальник Государственной пожарно-спасательной службы Латвии генерал Мартиньш Балтманис, сообщает краевая дума.

Изменения в законе о пожарной безопасности предусматривают обязанность самоуправлений, по мере своих возможностей, обеспечивать тушение пожаров и проведение профилактических мероприятий в так называемых «зонах риска» — территориях, куда подразделения ГПСС не могут прибыть в установленные законом сроки. В настоящее время в Латвии насчитывается 36 таких зон. Государственная пожарно-спасательная служба готова передать добровольным пожарным обществам списанную технику и 47 автомобилей, одновременно обновляя собственный автопарк.

В Аугшдаугавском крае к «зонам риска» отнесены Субате и Силене. В Субате и Демене добровольные пожарные общества уже действуют. Самоуправление поддерживает стратегию ГПСС по укреплению пожарной безопасности с участием муниципальных и добровольных структур, однако отмечает, что без дополнительного государственного финансирования выполнение всех требований закона затруднительно. Основные расходы связаны с обеспечением техникой, оборудованием и транспортом, а также с привлечением человеческих ресурсов, поскольку деятельность добровольцев осуществляется на безвозмездной основе и сопряжена с риском для жизни.

Генерал Мартиньш Балтманис отметил, что в большинстве из 36 «зон риска» добровольные пожарные общества уже созданы, и наличие двух таких подразделений в Аугшдаугавском крае является важным шагом к повышению уровня безопасности.

Председатель Аугшдаугавского краевого самоуправления Виталий Айзбалтс сообщил, что добровольные пожарные подразделения в Субате и Демене готовы принять списанные пожарные автомобили Scania. Планируется заключение трёхстороннего соглашения между ГПСС, самоуправлением и добровольными обществами, которое будет регулировать вопросы профилактики, обучения и обеспечения необходимым оборудованием. В то же время остаётся открытым вопрос правового регулирования действий работодателей в случаях, когда сотрудник направляется на тушение пожара или спасательные работы; предполагается, что он будет решён на законодательном уровне.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

