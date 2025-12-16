Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

16 декабря, 2025 18:23

Животные

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Учёные проанализировали звуки, которые издают домашние кошки, и обнаружили неожиданную вещь. Мяуканье у одной и той же кошки может сильно меняться — по высоте, длительности и интонации. Оно подстраивается под ситуацию и под человека. А вот мурлыканье почти не меняется. Оно остаётся стабильным и уникальным, словно акустический «отпечаток личности».

В ходе эксперимента исследователи записали вокализации 27 кошек и обработали их с помощью алгоритмов, которые используют для распознавания человеческой речи. Оказалось, что компьютер гораздо точнее «узнаёт» конкретную кошку по её мурлыканью, чем по мяуканью. У каждой кошки — свой характерный ритм и тембр мурлыканья, который почти не зависит от эмоций момента.

Причину учёные видят в одомашнивании. В природе кошки почти не мяукают друг с другом. Этот звук со временем превратился в инструмент общения именно с человеком — гибкий, изменчивый, направленный на то, чтобы вызвать нужную реакцию. Мурлыканье же сохранило более древнюю функцию: оно связано с социальными связями, ощущением безопасности и внутренним состоянием животного.

Сравнение с дикими кошками подтвердило вывод: мяуканье домашних кошек гораздо более разнообразно, чем у их диких родственников. Оно буквально эволюционировало под нашу реакцию. Мурлыканье — нет.

Проще говоря, мяуканье — это то, что кошка говорит нам.
А мурлыканье — это то, какая она есть.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

