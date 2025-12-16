Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Учёные проанализировали звуки, которые издают домашние кошки, и обнаружили неожиданную вещь. Мяуканье у одной и той же кошки может сильно меняться — по высоте, длительности и интонации. Оно подстраивается под ситуацию и под человека. А вот мурлыканье почти не меняется. Оно остаётся стабильным и уникальным, словно акустический «отпечаток личности».

В ходе эксперимента исследователи записали вокализации 27 кошек и обработали их с помощью алгоритмов, которые используют для распознавания человеческой речи. Оказалось, что компьютер гораздо точнее «узнаёт» конкретную кошку по её мурлыканью, чем по мяуканью. У каждой кошки — свой характерный ритм и тембр мурлыканья, который почти не зависит от эмоций момента.

Причину учёные видят в одомашнивании. В природе кошки почти не мяукают друг с другом. Этот звук со временем превратился в инструмент общения именно с человеком — гибкий, изменчивый, направленный на то, чтобы вызвать нужную реакцию. Мурлыканье же сохранило более древнюю функцию: оно связано с социальными связями, ощущением безопасности и внутренним состоянием животного.

Сравнение с дикими кошками подтвердило вывод: мяуканье домашних кошек гораздо более разнообразно, чем у их диких родственников. Оно буквально эволюционировало под нашу реакцию. Мурлыканье — нет.

Проще говоря, мяуканье — это то, что кошка говорит нам.

А мурлыканье — это то, какая она есть.