Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

16 декабря, 2025

LETA

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Подготовленный проект решения предусматривает увольнение Пурмале на основании статьи Трудового закона, позволяющей расторгнуть трудовой договор в случае, если работник при исполнении служебных обязанностей действовал противоправно и вследствие этого утратил доверие работодателя. В таком случае предусмотрено немедленное освобождение от должности.

Пурмале сообщила агентству LETA, что намерена оспорить это решение. По её словам, у неё нет иного выхода, кроме как бороться как за свою репутацию, так и за репутацию возглавляемого ею департамента.

Как ранее сообщалось, из-за проблем в проекте реновации рижского района Скансте Пурмале была временно отстранена от должности. Председатель Комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгарс Бергхольцс (AS) ранее заявил, что по его инициативе был поднят вопрос об ответственности Департамента городского развития за возможную халатность при реализации проекта. По его словам, это тот случай, когда ответственное должностное лицо самоуправления должно в полной мере взять на себя ответственность за свои действия или бездействие.

В ходе служебной проверки было установлено длительное — почти трёхлетнее — ненадлежащее выполнение департаментом своих обязанностей при реализации проекта, в частности в связи с вопросом статуса насыпи загрязнённого грунта, возникшей в рамках проекта и находящейся в частной собственности. Как поясняют в самоуправлении, последствия такой ненадлежащей деятельности до сих пор не устранены и создают дополнительные риски нецелевого расходования муниципальных средств, нарушения имущественных прав третьих лиц, а также угрозы для окружающей среды.

Пурмале была назначена директором Департамента городского развития в 2020 году, когда самоуправлением руководила временная администрация.

Агентству LETA стало известно, что загрязнённый грунт в районе Скансте находится на земельных участках, принадлежащих АО «Projekts B10», владельцами которого являются бывший администратор по делам о неплатёжеспособности Марис Спрудс и члены его семьи.

В мае 2025 года в Скансте был открыт один из крупнейших проектов городского развития — многофункциональный парк, новые улицы и благоустроенная территория площадью 15 гектаров, сообщили в Рижской думе. Реализация проекта значительно затянулась и со временем существенно подорожала.

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским?

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

