Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Подготовленный проект решения предусматривает увольнение Пурмале на основании статьи Трудового закона, позволяющей расторгнуть трудовой договор в случае, если работник при исполнении служебных обязанностей действовал противоправно и вследствие этого утратил доверие работодателя. В таком случае предусмотрено немедленное освобождение от должности.

Пурмале сообщила агентству LETA, что намерена оспорить это решение. По её словам, у неё нет иного выхода, кроме как бороться как за свою репутацию, так и за репутацию возглавляемого ею департамента.

Как ранее сообщалось, из-за проблем в проекте реновации рижского района Скансте Пурмале была временно отстранена от должности. Председатель Комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгарс Бергхольцс (AS) ранее заявил, что по его инициативе был поднят вопрос об ответственности Департамента городского развития за возможную халатность при реализации проекта. По его словам, это тот случай, когда ответственное должностное лицо самоуправления должно в полной мере взять на себя ответственность за свои действия или бездействие.

В ходе служебной проверки было установлено длительное — почти трёхлетнее — ненадлежащее выполнение департаментом своих обязанностей при реализации проекта, в частности в связи с вопросом статуса насыпи загрязнённого грунта, возникшей в рамках проекта и находящейся в частной собственности. Как поясняют в самоуправлении, последствия такой ненадлежащей деятельности до сих пор не устранены и создают дополнительные риски нецелевого расходования муниципальных средств, нарушения имущественных прав третьих лиц, а также угрозы для окружающей среды.

Пурмале была назначена директором Департамента городского развития в 2020 году, когда самоуправлением руководила временная администрация.

Агентству LETA стало известно, что загрязнённый грунт в районе Скансте находится на земельных участках, принадлежащих АО «Projekts B10», владельцами которого являются бывший администратор по делам о неплатёжеспособности Марис Спрудс и члены его семьи.

В мае 2025 года в Скансте был открыт один из крупнейших проектов городского развития — многофункциональный парк, новые улицы и благоустроенная территория площадью 15 гектаров, сообщили в Рижской думе. Реализация проекта значительно затянулась и со временем существенно подорожала.