«Вступились гопники»: конфликт девушки с мигрантом с неожиданным поворотом (2)

17 декабря, 2025

В латвийском обществе все чаще звучит недовольство количеством иностранцев, которые приехали в Латвию для учебы и работы. И, возможно, нет дыма без огня, а поведение некоторых "гостей" действительно может вызывать вопросы.

Пользовательница социальной сети Tread Анетте пожаловалась, что намедни с ней произошел неприятный инцидент в одном из магазинов Зиепниеккалнса с участием иностранного специалиста, работящего в службе доставки:

"Школа жизни продолжается. Почувствовала на своей шкуре, что некоторые курьеры Bolt женщин за людей не считают. Стою в очереди в магазине, за мной курьер, который решил, что меня можно просто подвинуть и идти к кассе. Логично.

И тут поворот сюжета. За меня вступились местные гопники. Впервые в жизни почувствовала себя в безопасности, потому что они очень доступно (ну... в своем стиле) объяснили, что очередь тут все же существует. Махача не было (по крайней мере не в магазине), но парню объяснили, что в Латвии так вести себя нельзя. Ну что, добро пожаловать!"

В тексте не говорится кем были мужчины, якобы вступившиеся за женщину, но некоторые комментаторы предположили, раз в тексте "гопники" написано кириллицей (хотя остальной текст на латышском), то скорей всего они были русскими.

- У нас, латышей, большая проблема с русскими, их шовинизмом, языком и так далее, но когда количество мигрантов достигнет критической массы, тогда русские гопники будут теми, кто осмелится дать отпор этим "улучшателям рождаемости"... такая горькая правда! - делает вывод пользователь @andrisandris17

 

 

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским?

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?

Важно 2 комментариев

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

Всюду жизнь 2 комментариев

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Выбор редакции 2 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Важно 2 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

Мир 2 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Важно 2 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Наука 2 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

