Пользовательница социальной сети Tread Анетте пожаловалась, что намедни с ней произошел неприятный инцидент в одном из магазинов Зиепниеккалнса с участием иностранного специалиста, работящего в службе доставки:

"Школа жизни продолжается. Почувствовала на своей шкуре, что некоторые курьеры Bolt женщин за людей не считают. Стою в очереди в магазине, за мной курьер, который решил, что меня можно просто подвинуть и идти к кассе. Логично.

И тут поворот сюжета. За меня вступились местные гопники. Впервые в жизни почувствовала себя в безопасности, потому что они очень доступно (ну... в своем стиле) объяснили, что очередь тут все же существует. Махача не было (по крайней мере не в магазине), но парню объяснили, что в Латвии так вести себя нельзя. Ну что, добро пожаловать!"

В тексте не говорится кем были мужчины, якобы вступившиеся за женщину, но некоторые комментаторы предположили, раз в тексте "гопники" написано кириллицей (хотя остальной текст на латышском), то скорей всего они были русскими.

- У нас, латышей, большая проблема с русскими, их шовинизмом, языком и так далее, но когда количество мигрантов достигнет критической массы, тогда русские гопники будут теми, кто осмелится дать отпор этим "улучшателям рождаемости"... такая горькая правда! - делает вывод пользователь @andrisandris17