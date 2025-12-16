Пока нет такой угрозы, чтобы разбирать рельсы: Министерство обороны

Подкомиссия пригласила представителей различных заинтересованных сторон для обсуждения необходимости демонтажа рельсов на восточной границе. Первая часть заседания проходила в открытом формате, а последующая была закрытой.

Несмотря на появление в публичном пространстве темы демонтажа рельсов, Гатере подчеркнула, что железнодорожная инфраструктура является лишь одним из элементов, поскольку потенциальные угрозы и меры контрмобильности присутствуют и в воздухе, и на суше, на море и в киберпространстве. "Очевидно, что рельсы не являются ключевым элементом и не могут служить панацеей", - отметила она.

Гатере сообщила, что в план контрмобильности уже включены механизмы, позволяющие Министерству обороны демонтировать рельсы при возникновении соответствующей угрозы. "К конкретной угрозе мы готовы и выступаем за деактивацию отдельных участков рельсов в определенных обстоятельствах", - подчеркнула она, добавив, что одно дело - планы Минобороны, однако ограничение железнодорожного движения стало бы общим решением правительства.

Полковник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Андрис Риекстс на заседании подкомиссии отметил, что НВС проводит оценку коридоров мобильности, которыми в основном служат главные автодороги, и в повестке дня была ив том числе железная дорога.

Риекстс подчеркнул, что НВС подготовили планы на случай немедленного развития кризисной ситуации и проработали различные сценарии. По его словам, наихудшим является сценарий внезапности, когда времени на реагирование крайне мало. "Оценивая возможные меры в отношении железной дороги, наибольшее преимущество по времени мы получаем тогда, когда этой железной дороги нет", - отметил он.

Дополняя сказанное, парламентский секретарь Министерства обороны указала, что в оценке НВС учтено необходимое время для деактивации рельсов и соответствие этих мер планам НАТО и других стран Балтии. Конкретные сроки, которые потребовались бы НВС для деактивации железной дороги, Гатере публично не раскрыла.

Директор первого департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел Улдис Микутс отметил, что, согласно анализу МИД, у Латвии нет международно-правовых обязательств по содержанию транзитной инфраструктуры. При этом он подчеркнул важность недопущения неравных правил - если транзит ограничивается для одной страны, он не должен сохраняться для других.

Микутс подчеркнул, что позиция стран Балтии в этом вопросе имеет ключевое значение, поскольку региональная координация крайне важна и необходимо прийти к единому решению. По имеющейся информации, ни Эстония, ни Литва в настоящее время не намерены закрывать транзитные возможности, однако именно согласованность действий станет решающим фактором при принятии Латвией национального решения.

МИД активно взаимодействует со странами Центральной Азии, поэтому логистика и транспорт являются одними из приоритетов внешнеполитического ведомства, добавил Микутс. По его словам, в этой связи министерство заинтересовано в возможном привлечении грузопотоков в латвийские порты и этот фактор также учитывается другими странами Балтии.

Директор департамента железнодорожного транспорта Министерства сообщения Патрик Маркевич сообщил депутатам, что на фоне публичных дискуссий о возможном демонтаже рельсов министерство получило резкие сигналы от отдельных предприятий транзитного бизнеса, поскольку для них железнодорожная инфраструктура имеет критическое значение.

Маркевич отметил, что в столь стратегическом вопросе безопасности "говорить о деньгах, вероятно, действительно неуместно", однако потенциал железнодорожной инфраструктуры остается очень высоким. При этом он подчеркнул, что необходимо учитывать и возможные изменения внешних условий, в том числе планы США отменить санкции на белорусские калийные удобрения. По его словам, он не хотел бы оказаться в ситуации, когда Латвии впоследствии зададут вопрос, почему все потоки калийной соли ушли через Клайпеду.

Глава подкомиссии Эдвин Шноре (Нацобъединение) после заседания отметил в беседе с журналистами, что в вопросе возможного демонтажа рельсов публично прозвучало, что в Латвии есть "стороны", которые очень заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией. "Соответственно, есть лобби, которое заинтересовано в том, чтобы оно продолжалось", - заявил Шноре.

Ранее сообщалось, что Сейм отклонил проект решения оппозиционного Национального объединения, который предусматривал демонтаж инфраструктуры латвийско-российской пограничной железной дороги.

Нескольким латвийским министерствам и учреждениям безопасности поручено до конца года подготовить заключение о том, какое влияние на Латвию оказал бы снос рельсов на российской границе. При этом президенты стран Балтии подчеркнули, что такое решение должно быть общим.