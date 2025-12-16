Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

3I/ATLAS, третий подтверждённый межзвёздный объект, подойдёт к Земле не ближе чем на 269 миллионов километров, что почти вдвое больше средней дистанции между Землёй и Солнцем, по данным Европейского космического агентства (ESA). Учёные утверждают, что при прохождении через внутреннюю часть Солнечной системы она не представляет опасности ни для Земли, ни для других планет.

Впервые её заметили 1 июля телескопом Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в Рио-Уртадо, Чили; необычные характеристики и траектория кометы вызвали ажиотаж в интернете и породили множество теорий, включая версию о том, что она была отправлена инопланетянами.

Межзвёздные кометы чрезвычайно редки. Это настоящие чужаки для нашей галактики, дающие подсказки о том, как формируются миры далеко за пределами нашей Солнечной системы. Наблюдение такого объекта с относительно близкого расстояния открывает редкую возможность для астрономов изучать его кому, то есть светящийся ореол газа и пыли, который выделяется, когда комета нагревается Солнцем. Это может дать новое понимание того, как кометы и планеты формируются вокруг других звёзд во Вселенной.

Учёные уже получили беспрецедентные изображения 3I/ATLAS с наземных телескопов, включая рентгеновский телескоп ESA XMM-Newton. Первые изображения межзвёздной кометы в рентгеновском диапазоне показали диффузное рентгеновское свечение вокруг ядра кометы, сняв давнюю загадку о том, светятся ли межзвёздные кометы в рентгене так же, как кометы нашей Солнечной системы.

К сожалению для любителей звёздного неба, траектория 3I/ATLAS пока пролегает слишком далеко от Земли, чтобы её можно было увидеть невооружённым глазом.

Хорошая новость в том, что в момент наибольшего сближения 3I/ATLAS можно будет наблюдать на предрассветном небе даже в небольшой телескоп. По данным NASA, она останется заметной до весны 2026 года, напоминая звезду чуть ярче обычной.

Точное положение 3I/ATLAS в реальном времени можно посмотреть на интерактивной карте ESA.

Также можно следить за сближением 3I/ATLAS онлайн в бесплатной трансляции, которую проведёт проект Virtual Telescope. Если позволит погода, трансляция начнётся 19 декабря в 5:00 CET (06:00 по латвийскому времени).