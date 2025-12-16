Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Лариса Долина в 2024 году продала пятикомнатную квартиру дочери топ-менеджера IT-холдинга Т1 Полине Лурье, однако впоследствии заявила, что полученные за квартиру деньги передала мошенникам, под влиянием которых якобы и заключила сделку. Певица подала в суд, который постановил вернуть квартиру в ее собственность и при этом не взыскивать с нее деньги в пользу покупательницы. Апелляционные инстанции оставили это решение без изменений – вплоть до Верховного суда.

В последние недели дело активно обсуждалось в соцсетях и российских медиа, утверждалось, что так называемый "эффект Долиной", то есть возможность признания сделки недействительной без возвращения денег покупателю, начал оказывать негативное влияние на рынок недвижимости. Певица пообещала вернуть деньги Лурье, но только в рассрочку. Лурье с этим не согласилась.