Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители F-16. В ведомстве отметили, что беспилотник был уничтожен в безопасном районе вне населённых пунктов, не уточнив место и время инцидента.

Событие произошло на фоне атак Украины на так называемый «теневой флот» России в Чёрном море и предупреждений турецких политиков о риске расширения войны. На прошлой неделе российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области, повредив три турецких грузовых судна.

Ранее, 28 ноября, украинские морские беспилотники атаковали два танкера российского теневого флота в исключительной экономической зоне Турции. 11 декабря Украина заявила о новом ударе по аналогичному судну у берегов Крыма. После этого президент РФ Владимир Путин пригрозил «отрезать Украину от моря».

Теневой флот России состоит из старых танкеров, часто зарегистрированных под иностранными флагами и используемых для обхода санкций и перевозки нефти с отключёнными транспондерами.

За последние годы Украине удалось вытеснить российский Черноморский флот от побережья Крыма. Турция, обладающая самой протяжённой береговой линией на Чёрном море, всё больше обеспокоена атаками у своих границ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее назвал удары по танкерам «тревожной эскалацией» и заявил, что Анкара не может мириться с угрозами судоходству, безопасности людей и окружающей среде в своей исключительной экономической зоне.

Будучи членом НАТО, Турция поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта. В этом году в Стамбуле проходили переговоры между Россией и Украиной, однако их единственным результатом стал обмен военнопленными.