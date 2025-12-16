Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Euronews 16 декабря, 2025 16:22

Важно 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

 
С приближением 2026 года растет интерес к возможным предсказаниям, содержащимся в нострадамовых "Пророчествах"- знаменитом сборнике четверостиший.

Новые интерпретации его трудов указывают на неспокойный 2026 год, характеризующийся "великим роем", упоминанием "крови", эскалацией конфликта между Востоком и Западом и приходом к власти лидера, которого некоторые исследователи ассоциируют с президентом США Дональдом Трампом, прозванным толкователями "королем Дональдом", как сообщается в статье в газете Express.

Хотя пророчества Ноcтрадамуса печально известны своей загадочностью, новые прочтения указывают как на тревожные события, так и на возможность их обновления.
 
Впервые астролог опубликовал свой сборник Les Propheties в 1555 году. Он содержит 942 четверостишия (катрена), написанных на смеси архаичной латыни и средневековых французских фраз. На протяжении веков его произведения связывали с событиями мирового значения - от Великого лондонского пожара до атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и, совсем недавно, пандемии COVID-19.

В преддверии 2026 года, когда глобальная обеспокоенность растет, некоторые четверостишия вновь привлекли внимание своими параллелями с текущим геополитическим контекстом.

Одна из повторяющихся тем в предполагаемых пророчествах Нострадамуса - стихийные бедствия. Многие считают, что такие символы, как "огонь с неба", могут предсказывать экстремальные погодные явления на 2026 год в соответствии с последствиями изменения климата.

Другие рассмотренные катрены предупреждают о возможном финансовом кризисе. В некоторых из них упоминаются "коррумпированные валюты" и "беспокойные рынки": согласно этим толкованиям, в следующем году может начаться новый негативный экономический цикл.

"Большой рой пчел" - предупреждение о влиятельных лидерах?

В одном из самых обсуждаемых четверостиший упоминается "большой рой пчел", появляющийся из темноты ночи. Аналитики интерпретируют "рой" как символ влиятельных политических игроков, потенциально таких фигур, как Дональд Трамп или Владимир Путин.

Согласно этим толкованиям, "рой" может означать победы или смелые маневры высокопоставленных лидеров в наступающем году. Некоторые предполагают, что фраза может намекать на новые переговоры по Ближнему Востоку под руководством Трампа или геополитические повороты в пользу России в контексте вторжения в Украину.

"Все будет залито кровью": напряжение за пределами европейских границ?

В другом четверостишии, относящемся к Тичино, южному швейцарскому кантону, граничащему с северной Италией, говорится, что регион будет "залит кровью". Хотя единого мнения о точном значении нет, аналитики считают, что провидец может намекать на новые волнения в Европе. Упоминание об этом символизирует более широкий конфликт, который может распространиться на европейские регионы, уже столкнувшиеся с политической напряженностью и военной мобилизацией.

Другое четверостишие, "Семь месяцев великой войны, люди погибают от зла", некоторые читатели связывают с затяжным конфликтом, в котором участвуют лидеры, твердо придерживающиеся своей стратегии. Исследователи предполагают, что оно может относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому или Дональду Трампу, которого некоторые последователи Нострадамуса в своих спекулятивных чтениях прозвали "королем Дональдом".

Марс, крупномасштабная война и упадок Запада

Одна из самых ярких ссылок содержится в стихах, описывающих движение Марса, римского бога войны. Нострадамус писал, что когда Марс "проложит свой путь среди звезд", кровь "окропит святилище". Аналитики считают, что это указывает на эскалацию глобальной войны в 2026 году, в которую могут быть вовлечены Западная Европа и азиатские державы.

Другой катрен - "Три огня поднимаются с восточных сторон, в то время как Запад тихо теряет свой свет" - интерпретируется как отражение сдвига в глобальном балансе сил, когда Восток станет доминировать, а Запад столкнется со стратегическими или технологическими неудачами.

Между ИИ и сменой власти: станет ли 2026 год поворотной точкой?

В последние годы интерес к предполагаемым технологическим пророчествам Нострадамуса значительно возрос. Некоторые толкователи видят в его стихах намеки на искусственный интеллект, системы связи и даже передовую автоматизацию. Теории утверждают, что 2026 год может стать поворотным для развития технологий.

Некоторые современные ученые считают, что фраза Нострадамуса о том, что Запад теряет свой "свет в тишине", может метафорически относиться к стремительному прогрессу ИИ в Китае, Японии и других восточных странах. Они утверждают, что экономические потрясения, вызванные автоматизацией, могут бросить вызов западным рынкам труда, потенциально изменив глобальные экономические траектории.

Несмотря на мрачный тон многих четверостиший, предсказания Нострадамуса на 2026 год завершаются оптимистичным прогнозом:

"Тени падут, но человек света восстанет".

Это толкуют как символическое послание о коллективном обновлении - возможно, указывающее на нового лидера, пересмотр мировоззрения или социальные перемены, которые ставят человеческие отношения выше технологий.

Более осторожные исследователи отмечают, что стихи, содержащиеся в "Пророчествах", метафоричны и могут относиться к любой эпохе.

Их толкование ежегодно вызывает большой интерес, однако связь с текущими событиями проистекает не из реальных предсказаний, а из современного прочтения, которое отвечает на наши вопросы и страхи, затрагивая проблемы, связанные с войнами, экономическими кризисами, природными катастрофами и технологическими революциями, занимающими в современных общественных дискуссиях гораздо больше места, чем во времена Нострадамуса в XVI веке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать
Загрузка

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 17:53

Мир 0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Читать

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Читать