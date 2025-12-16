Дрон не проскочит: защиту Рижского аэропорта укрепят за 3,5 миллиона евро

Проект предусматривает внедрение современных комплексных технологических решений для отслеживания и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов в случае несанкционированных полетов. В рамках реализации проекта планируется создать инфраструктуру для приема беспилотных летательных аппаратов, оснастить аэропорт соответствующими датчиками и обеспечить необходимое программное обеспечение.

Цель правил - повысить способности Рижского аэропорта обнаруживать, идентифицировать, отслеживать и нейтрализовать беспилотные летательные аппараты, выполняющие несанкционированные полеты в критических зонах воздушного пространства и на территории аэропорта.

В министерстве пояснили, что Рижский аэропорт является объектом критической государственной инфраструктуры: его повреждение или вывод из строя затрудняет выполнение государственных функций и представляет угрозу безопасности общества и государства. При этом дроны создают все более серьезную угрозу, что делает необходимым усиление защитного потенциала аэропорта.

Актуальность проблемы была подтверждена инцидентом с дронами в Рижском аэропорту 13 января этого года. В связи с этим вопрос обсуждался на заседании Национальной комиссии по авиационной безопасности с целью выработки единого плана необходимых мер, пояснило министерство.

В финансовом отчете Рижского аэропорта за девять месяцев отмечается, что завершен отбор поставщика для внедрения системы приема, идентификации, отслеживания и противодействия беспилотным летательным аппаратам. С выбранным поставщиком 6 июля 2025 года был заключен договор, и в третьем квартале текущего года реализована первая часть закупки. Предварительно на приобретение системы аэропорту потребуются инвестиции в размере 3,5 млн евро.