Туман, кругом туман: прогноз погоды на среду

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.
Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.