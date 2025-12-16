Туман, кругом туман: прогноз погоды на среду

При южном, юго-западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха ночью и днем составит от 0 до +5 градусов.

В Риге в среду не ожидается значительных осадков, возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.