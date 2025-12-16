Помогали без необходимости? Создана особая комиссия по «делу лесников»

Доклад "О снижении факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность латвийской деревообрабатывающей отрасли" правительство рассмотрело 19 декабря 2023 года, а доклад "О результате корректировок цен, введенных для стабилизации рынка древесины ГАО "Latvijas valsts meži" (LVM)" - на заседании 25 июня 2024 года. В состав комиссии включен госсекретарь Министерства обороны Айвар Пуриньш, который будет председателем комиссии.

Кроме того, в состав комиссии войдут государственный секретарь Министерства умного управления и регионального развития Эдвин Балшевиц, госсекретарь Министерства финансов Байба Бане, госсекретарь Министерства экономики Райвис Бремшмитс, председатель Совета по конкуренции Иева Шмите, заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления, руководитель департамента межведомственной координации Петерис Шмитс, а также руководитель отдела обеспечения экзамена юриста юридического департамента Министерства юстиции Илзе Зиемане.

Члены комиссии дали согласие на участие в комиссии.

Как сообщалось, после полученных от партнеров, в том числе премьер-министра Эвики Силини, вопросов о поддержке деревообработчиков министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) решил обратиться в Генеральную прокуратуру. Он попросил прокуратуру провести проверку по факту возможных противоправных действий и оценить правомерность решений должностных лиц в связи с решениями правительства от 19 декабря 2023 года и 25 июня 2024 года о корректировке цен на древесину для LVM в соответствии с ценами свободного рынка.