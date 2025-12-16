Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Помогали без необходимости? Создана особая комиссия по «делу лесников»

© LETA 16 декабря, 2025 16:58

Новости Латвии 0 комментариев

 Во вторник правительство одобрило создание комиссии для проведения служебной проверки в связи с поддержкой деревообрабатывающей отрасли. Поясняется, что комиссия создана для обеспечения всесторонней оценки правомерности информации, представленной в рассмотренных и поддержанных правительством докладах.

Доклад "О снижении факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность латвийской деревообрабатывающей отрасли" правительство рассмотрело 19 декабря 2023 года, а доклад "О результате корректировок цен, введенных для стабилизации рынка древесины ГАО "Latvijas valsts meži" (LVM)" - на заседании 25 июня 2024 года. В состав комиссии включен госсекретарь Министерства обороны Айвар Пуриньш, который будет председателем комиссии.

Кроме того, в состав комиссии войдут государственный секретарь Министерства умного управления и регионального развития Эдвин Балшевиц, госсекретарь Министерства финансов Байба Бане, госсекретарь Министерства экономики Райвис Бремшмитс, председатель Совета по конкуренции Иева Шмите, заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления, руководитель департамента межведомственной координации Петерис Шмитс, а также руководитель отдела обеспечения экзамена юриста юридического департамента Министерства юстиции Илзе Зиемане.

Члены комиссии дали согласие на участие в комиссии.

Как сообщалось, после полученных от партнеров, в том числе премьер-министра Эвики Силини, вопросов о поддержке деревообработчиков министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) решил обратиться в Генеральную прокуратуру. Он попросил прокуратуру провести проверку по факту возможных противоправных действий и оценить правомерность решений должностных лиц в связи с решениями правительства от 19 декабря 2023 года и 25 июня 2024 года о корректировке цен на древесину для LVM в соответствии с ценами свободного рынка.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

