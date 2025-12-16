Внимание! Мошенники создали копию интернет-банка SEB

Мошенники используют проспонсированные ссылки в поиске "Google", чтобы перенаправлять клиентов на поддельный сайт интернет-банка "SEB banka", визуально похожий на настоящий сайт, однако отличается его адрес, а в некоторых разделах размещен текст на литовском языке.

Заходя на поддельный сайт, клиент передает свои данные мошенникам, которые, получив доступ к интернет-банку, могут совершать перечисления с его счетов.

"SEB banka" призывает клиентов тщательно проверять перед вводом своих данных адрес интернет-банка, самим вводить полный адрес ibanka.lv или использовать кнопку интернет-банка на главном сайте банка www.seb.lv.

В "SEB banka" отметили, что банк сообщает о каждом поддельном сайте, и они блокируются, однако мошенники продолжают создавать новые.

По объему активов "SEB banka" является вторым по величине банком в Латвии.