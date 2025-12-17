Страутиньш уточняет, что речь идет о неспособности справиться с краткосрочным ростом расходов, а не о резервах на старость. Он добавляет, что это нельзя объяснить коротким периодом жизни в современном капитализме, когда у людей было меньше возможностей накапливать. В качестве сравнения он приводит Польшу: при схожих доходах и темпах их роста показатель финансовой уязвимости домохозяйств там лучше, чем в среднем по ЕС.

"Нет сомнений, что доходы должны расти, правительству необходимо работать не покладая рук, банкам - кредитовать, а пахарям - пахать, но и в системе ценностей самих жителей финансовая безопасность должна занимать более высокое место. Есть ощущение, что было бы недостаточно, если бы Дед Мороз подарил каждому латвийцу по конверту. Реальные доходы за 30 лет выросли более чем в три раза. Следовательно, большая часть общества может накапливать больше, просто необходимо сделать выбор. Увеличению сбережений явно мешает то, что представление о «выживании» не высечено в камне и меняется вместе с уровнем средних доходов. Возможно, может помочь самоирония по отношению к присущей людям склонности соревноваться с другими"

По мнению экономиста, сравнение Латвии с Европой и Балтией стало популярным занятием, но гораздо реже страна рассматривается в глобальном контексте.

"Из 30 лучших стран мира 22 находятся в Европе, в том числе и Латвия. Для понимания контекста - существует несколько стран в Африке, а также некоторые за ее пределами, например Папуа - Новая Гвинея, где доля людей, живущих в бедности, превышает 90%", заключает эксперт.