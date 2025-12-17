Прогноз: к 2100 году в Литве будет на четверть меньше людей

К началу 2100 года, по прогнозу, в Литве может остаться 2 152 200 жителей - это на 738 400 человек меньше, чем в настоящее время. Агентство также прогнозирует, что до рубежа веков женщин в стране будет больше, чем мужчин.

В вероятнейшем демографическом сценарии население Литвы будет постоянно сокращаться, а форма возрастной пирамиды все больше станет напоминать урну. Такой тип характерен для обществ, где рождаемость не обеспечивает замены поколений: число детей на женщину остается ниже 2,1, доля молодых и трудоспособных снижается, а доля пожилых растет.

Прогнозируется, что естественная убыль сохранится - умерших будет больше, чем родившихся. Число людей трудоспособного возраста и женщин репродуктивного возраста продолжит сокращаться. При этом часть убыли может компенсировать положительная международная миграция, когда иммигрантов больше, чем эмигрантов.

По оценкам, доля детей до 14 лет к 2050 году может составить 11,6%, к 2075 году - 10,9%, а к 2100 году - 11,2%. Доля жителей в возрасте 65 лет и старше продолжит расти: через 25 лет она может достигнуть 30,2%, через 50 лет - 36,4%, а через 75 лет - 37,6%. Одновременно доля трудоспособного населения будет снижаться: к 2050 году число жителей 15-64 лет оценивается в 1 599 900 человек, или 58,2% населения, к 2075 году - 52,7%, а к рубежу веков - 51,2%.