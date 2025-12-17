Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Прогноз: к 2100 году в Литве будет на четверть меньше людей

17 декабря, 2025

LETA

Население Литвы в ближайшие 25 лет может сократиться на 7,3%, а к началу 2100 года - на 25,5% по сравнению с нынешним уровнем, следует из новых прогнозов Государственного агентства данных. Согласно оценкам, к 2050 году в стране может жить 2 680 200 человек, что на 210 400 меньше, чем сейчас. К 2075 году население может уменьшиться на 501 600 человек, или на 17,4%.

К началу 2100 года, по прогнозу, в Литве может остаться 2 152 200 жителей - это на 738 400 человек меньше, чем в настоящее время. Агентство также прогнозирует, что до рубежа веков женщин в стране будет больше, чем мужчин.

В вероятнейшем демографическом сценарии население Литвы будет постоянно сокращаться, а форма возрастной пирамиды все больше станет напоминать урну. Такой тип характерен для обществ, где рождаемость не обеспечивает замены поколений: число детей на женщину остается ниже 2,1, доля молодых и трудоспособных снижается, а доля пожилых растет.

Прогнозируется, что естественная убыль сохранится - умерших будет больше, чем родившихся. Число людей трудоспособного возраста и женщин репродуктивного возраста продолжит сокращаться. При этом часть убыли может компенсировать положительная международная миграция, когда иммигрантов больше, чем эмигрантов.

По оценкам, доля детей до 14 лет к 2050 году может составить 11,6%, к 2075 году - 10,9%, а к 2100 году - 11,2%. Доля жителей в возрасте 65 лет и старше продолжит расти: через 25 лет она может достигнуть 30,2%, через 50 лет - 36,4%, а через 75 лет - 37,6%. Одновременно доля трудоспособного населения будет снижаться: к 2050 году число жителей 15-64 лет оценивается в 1 599 900 человек, или 58,2% населения, к 2075 году - 52,7%, а к рубежу веков - 51,2%.

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?
Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам? (1)

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским?
Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским? (3)

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica»

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

