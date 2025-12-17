«Взрывы у нас уже были»: эксперты о том, грозит ли Риге теракт как в Сиднее

Число мусульман растет

Директор Центра геополитических исследований, доцент РГУ Марис Анджанс отметил, что Оба нападавшие — отец и сын — ранее прошли подготовку в тренировочном лагере, связанном с «Исламским государством». Но в Латвии нет явного антисемитизма. «Конечно, есть разные контексты. Один из самых громких инцидентов произошел в 1998 году — взрыв у синагоги в Риге, который вызвал широкий политический резонанс. Через четыре дня произошел еще один небольшой «демонстрационный» взрыв у посольства России, — рассказывает Анджанс, - а в 1997 году была попытка взорвать «памятник Победе».

«Конечно, мы можем надеяться, что в Латвии не произойдут такие террористические акты, как в Сиднее, но такие события могут буквально упасть с неба, как гром среди ясного неба. Эти новые волны миграции не идут на пользу никому. Число мусульман, прибывающих к нам, растет. Конечно, нельзя всех мешать в одну кучу...

[Напомним, что человек, в одиночку разоруживший одного их террористов тоже оказался мусульманином. - press]

...но трудно выявить потенциальных террористов. Особенно если это так называемые «одинокие волки»: те, кто действуют в одиночку. Они используют самодельные взрывные устройства, ножи, они используют автомобили, чтобы въезжать в толпу. Никто и нигде не защищен», — объясняет Анджанс.

Он считает, что в Латвии пока нет такой большой мусульманской общины, чтобы наблюдалась радикализация. Однако существует незарегистрированное движение «За свободную Палестину», осужденную посольством Израиля за использование антисемитских лозунгов.

Латвия не в зоне повышенного риска, но...

Депутат Сейма Эдвардс Смилтенс (Объединенный список) считает, что Европа из-за своей политкорректности и импортированных чужих идеологий начинает терять свою идентичность.

«Европа — это Иерусалим, Рим и Афины, — объясняет он, — и если один из этих трех элементов разрушится, то исчезнет и европейская цивилизация. Иерусалим означает христианские ценности и выбор, Афины — господство разума над эмоциями, философию, демократию и свободу, Рим — верховенство закона над любым правителем, Рим означает дисциплину, архитектуру и науку. Эта цивилизация основана на уважении и любви, а не на доминировании религии над разумом. В нашем лексиконе нет слов «антифа» и «джихад». В Сиднее стрельба была направлена против христиан. Когда в Риге был президент Израиля, его визит «сопровождали» крики «против геноцида» и «фри, фри, палестина». В Судане убиты 150 000 христиан. Где эти крики против геноцида?»

«Ситуация меняется, — говорит Смитенс, — и, к сожалению, меняется в том направлении, в котором изменились Германия, Франция, Швеция... Если один из принципов – Иерусалим, Афины или Рим – рухнет, это будет означать конец цивилизации».

Смилтенс добавляет: «Если кто-то думает: ну и ладно, тогда будем жить где-нибудь еще! Где — еще? Западная цивилизация — единственная, способная обеспечить свободу и демократию. Если мы сдадимся, нам некуда будет бежать...»