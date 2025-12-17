Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Взрывы у нас уже были»: эксперты о том, грозит ли Риге теракт как в Сиднее

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 декабря, 2025 11:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Facebook/ Rīgas pašvaldības policija

Возможен ли в Латвии антисемитский теракт типа сиднейского? Этим вопросом задалась Элита Вейдемане и опросила экспертов.

Число мусульман растет

Директор Центра геополитических исследований, доцент РГУ Марис Анджанс отметил, что  Оба нападавшие — отец и сын — ранее прошли подготовку в тренировочном лагере, связанном с «Исламским государством». Но в Латвии нет явного антисемитизма. «Конечно, есть разные контексты. Один из самых громких инцидентов произошел в 1998 году — взрыв у синагоги в Риге, который вызвал широкий политический резонанс. Через четыре дня произошел еще один небольшой «демонстрационный» взрыв у посольства России, — рассказывает Анджанс, - а в 1997 году была попытка взорвать «памятник Победе».

«Конечно, мы можем надеяться, что в Латвии не произойдут такие террористические акты, как в Сиднее, но такие события могут буквально упасть с неба, как гром среди ясного неба. Эти новые волны миграции не идут на пользу никому. Число мусульман, прибывающих к нам, растет. Конечно, нельзя всех мешать в одну кучу...

[Напомним, что человек, в одиночку разоруживший одного их террористов тоже оказался мусульманином. - press]

...но трудно выявить потенциальных террористов. Особенно если это так называемые «одинокие волки»: те, кто действуют в одиночку. Они используют самодельные взрывные устройства, ножи, они используют автомобили, чтобы въезжать в толпу. Никто и нигде не защищен», — объясняет Анджанс.

Он считает, что в Латвии пока нет такой большой мусульманской общины, чтобы наблюдалась радикализация. Однако существует незарегистрированное движение «За свободную Палестину», осужденную посольством Израиля за использование антисемитских лозунгов.

Латвия не в зоне повышенного риска, но...

Депутат Сейма Эдвардс Смилтенс (Объединенный список) считает, что Европа из-за своей политкорректности и импортированных чужих идеологий начинает терять свою идентичность.

«Европа — это Иерусалим, Рим и Афины, — объясняет он, — и если один из этих трех элементов разрушится, то исчезнет и европейская цивилизация. Иерусалим означает христианские ценности и выбор, Афины — господство разума над эмоциями, философию, демократию и свободу, Рим — верховенство закона над любым правителем, Рим означает дисциплину, архитектуру и науку. Эта цивилизация основана на уважении и любви, а не на доминировании религии над разумом. В нашем лексиконе нет слов «антифа» и «джихад». В Сиднее стрельба была направлена против христиан. Когда в Риге был президент Израиля, его визит «сопровождали» крики «против геноцида» и «фри, фри, палестина». В Судане убиты 150 000 христиан. Где эти крики против геноцида?»

 «Ситуация меняется, — говорит Смитенс, — и, к сожалению, меняется в том направлении, в котором изменились Германия, Франция, Швеция... Если один из принципов – Иерусалим, Афины или Рим – рухнет, это будет означать конец цивилизации».

Смилтенс добавляет: «Если кто-то думает: ну и ладно, тогда будем жить где-нибудь еще! Где — еще? Западная цивилизация — единственная, способная обеспечить свободу и демократию. Если мы сдадимся, нам некуда будет бежать...»

 

 

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста
После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста (4)

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

