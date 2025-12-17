Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Но рекомендуем воздержаться: Веницианская комиссия подтвердила право Латвии на выход из Стамбульской конвенции

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 11:56

Новости Латвии 0 комментариев

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) допускает, что Латвия может выйти из Стамбульской конвенции, и это не противоречит закону, но при этом комиссия подчеркивает, что конвенция играет важную роль в сокращении насилия, а национальное законодательство может не обеспечивать достаточных инструментов для его предотвращения. Таковы выводы комиссии, направленные в ответном письме министру юстиции Инесе Либине-Эгнере, которая обратилась к комиссии с просьбой дать заключение о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

В комиссии отметили, что бенефициарами международных договоров о правах человека являются жители государств и что в случае денонсации таких соглашений, как правило, снижается уровень гарантий защиты, предусмотренных международными договорами.

Также подчеркивается, что отказ от соглашений по правам человека, включая Стамбульскую конвенцию, должен осуществляться с соблюдением процессуальных требований, установленных как самим договором, так и общими правовыми нормами. При этом отмечается, что, хотя выход из Стамбульской конвенции юридически допустим, он должен быть тщательно обоснован, соответствовать демократическим принципам и принципу законности, а также учитывать возможные последствия для защиты прав человека в конкретной стране.

Комиссия отмечает, что на решение государства выйти из международных договоров могут влиять политические, идеологические, экономические, социальные, культурные и иные соображения, однако сами по себе они не являются достаточным основанием для выхода из конвенции.

В комиссии считают, что законодательный процесс должен быть прозрачным, ответственным, инклюзивным и демократическим, а при рассмотрении возможного выхода из конвенции в него должны быть вовлечены и группы, на которые распространяется действие этого соглашения.

В заключении отмечается, что в странах-членах Совета Европы защиту прав человека обеспечивает многоуровневая система юридических обязательств, поддерживаемая различными механизмами надзора, что является одной из ключевых особенностей деятельности Совета Европы.

В этой связи "GREVIO" в настоящее время является единственной независимой группой экспертов, которая контролирует применение обязательных норм международного права в сфере насилия в отношении женщин и насилия в семье. Это означает, что меры государств могут дополнять или даже усиливать защиту, предусмотренную конвенцией, но не заменяют коллективные нормы международного права.

В Венецианской комиссии отметили, что конвенция играет важную роль в ограничении насилия, так как она устанавливает необходимость систематического контроля, оповещения и оценки соответствия действий государств. Такой международный надзор обеспечивает дополнительный уровень ответственности и способствует согласованию стандартов в международном законодательстве.

В докладе подчеркивается, что помимо международного мониторинга, даже строгое национальное законодательство может не устранить структурные пробелы или различия в законодательстве страны. При этом отмечается, что аргумент, сравнивающий директиву Европейского союза со Стамбульской конвенцией, не может считаться достаточным юридическим основанием для выхода из конвенции.

Комиссия рекомендует Латвии не выходить из Стамбульской конвенции.

Как сообщалось, министр юстиции ранее обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой в ускоренном порядке подготовить заключение о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Цель запроса - независимая оценка правовых последствий такого шага как на национальном, так и на международном уровне, включая влияние решения на международные обязательства Латвии и ее положение в системе защиты прав человека Совета Европы.

Министр подчеркнула, что в случае денонсации конвенции Латвия стала бы единственной страной Европейского союза, вышедшей в одностороннем порядке из какой-либо конвенции Совета Европы, обеспечивающей защиту основных прав.

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Важно

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Важно

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?
Эксклюзив

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам? (1)

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

Всюду жизнь 18:48

Всюду жизнь 0 комментариев

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Выбор редакции 18:37

Выбор редакции 0 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

Мир 18:21

Мир 0 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Наука 18:01

Наука 0 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica»

Новости Латвии 17:57

Новости Латвии 0 комментариев

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

