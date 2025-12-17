Но рекомендуем воздержаться: Веницианская комиссия подтвердила право Латвии на выход из Стамбульской конвенции

В комиссии отметили, что бенефициарами международных договоров о правах человека являются жители государств и что в случае денонсации таких соглашений, как правило, снижается уровень гарантий защиты, предусмотренных международными договорами.

Также подчеркивается, что отказ от соглашений по правам человека, включая Стамбульскую конвенцию, должен осуществляться с соблюдением процессуальных требований, установленных как самим договором, так и общими правовыми нормами. При этом отмечается, что, хотя выход из Стамбульской конвенции юридически допустим, он должен быть тщательно обоснован, соответствовать демократическим принципам и принципу законности, а также учитывать возможные последствия для защиты прав человека в конкретной стране.

Комиссия отмечает, что на решение государства выйти из международных договоров могут влиять политические, идеологические, экономические, социальные, культурные и иные соображения, однако сами по себе они не являются достаточным основанием для выхода из конвенции.

В комиссии считают, что законодательный процесс должен быть прозрачным, ответственным, инклюзивным и демократическим, а при рассмотрении возможного выхода из конвенции в него должны быть вовлечены и группы, на которые распространяется действие этого соглашения.

В заключении отмечается, что в странах-членах Совета Европы защиту прав человека обеспечивает многоуровневая система юридических обязательств, поддерживаемая различными механизмами надзора, что является одной из ключевых особенностей деятельности Совета Европы.

В этой связи "GREVIO" в настоящее время является единственной независимой группой экспертов, которая контролирует применение обязательных норм международного права в сфере насилия в отношении женщин и насилия в семье. Это означает, что меры государств могут дополнять или даже усиливать защиту, предусмотренную конвенцией, но не заменяют коллективные нормы международного права.

В Венецианской комиссии отметили, что конвенция играет важную роль в ограничении насилия, так как она устанавливает необходимость систематического контроля, оповещения и оценки соответствия действий государств. Такой международный надзор обеспечивает дополнительный уровень ответственности и способствует согласованию стандартов в международном законодательстве.

В докладе подчеркивается, что помимо международного мониторинга, даже строгое национальное законодательство может не устранить структурные пробелы или различия в законодательстве страны. При этом отмечается, что аргумент, сравнивающий директиву Европейского союза со Стамбульской конвенцией, не может считаться достаточным юридическим основанием для выхода из конвенции.

Комиссия рекомендует Латвии не выходить из Стамбульской конвенции.

Как сообщалось, министр юстиции ранее обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой в ускоренном порядке подготовить заключение о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Цель запроса - независимая оценка правовых последствий такого шага как на национальном, так и на международном уровне, включая влияние решения на международные обязательства Латвии и ее положение в системе защиты прав человека Совета Европы.

Министр подчеркнула, что в случае денонсации конвенции Латвия стала бы единственной страной Европейского союза, вышедшей в одностороннем порядке из какой-либо конвенции Совета Европы, обеспечивающей защиту основных прав.