Страны Европы выделят Украине 20 млрд. евро: с Латвии 0,25% ВВП — это сколько?

© BBC 17 декабря, 2025 12:48

Мир 0 комментариев

Страны-союзники Украины по итогам 32-го заседания в формате «Рамштайн» договорились выделить на поддержку Киева в 2026 году около 20 млрд евро. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по результатам онлайн-встречи, состоявшейся 16 декабря, сообщает Би-би-си».

Германия пообещала направить Украине 11,5 млрд евро в следующем году, главным образом на системы ПВО, беспилотники и артиллерийские снаряды. Великобритания выделит около 600 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 684 млн евро, на усиление украинской ПВО. Норвегия предоставит помощь на сумму около 7 миллиардов долларов (5,96 млрд евро), а Нидерланды выделят 700 млн евро на дроны.

Ряд государств определил помощь в процентах от ВВП: Эстония, Латвия и Литва будут поддерживать Украину на уровне не менее 0,25% своего ВВП, что составит 142 миллиона, 110 миллионов и более 220 миллионов евро соответственно. Также о взносах объявили Дания (250 миллионов евро), Люксембург (100 миллионов евро) и Канада (30 миллионов канадских долларов, или около 18,5 миллионов евро).

Денис Шмыгаль заявил, что в случае выполнения всех обязательств общая сумма международной поддержки Украины в 2025 году достигнет 45 миллиардов долларов, что станет рекордом с начала полномасштабной войны. При этом общие оборонные потребности страны на 2026 год он оценил в 120 миллиардов долларов, половину из которых Украина планирует покрыть своими ресурсами, а оставшиеся 60 миллиардов должны поступить от партнеров. Отдельно министр отметил важность финансирования механизма PURL, потребность по которому составляет 15 миллиардов долларов (12,7 млрд евро).

Формат «Рамштайн» действует с апреля 2022 года и объединяет более 50 государств, включая страны НАТО и ЕС, координируя военную помощь Украине. По данным Минобороны Украины, на сентябрь 2025 года общий объем предоставленной союзниками Киеву помощи превысил 145 миллиардов долларов.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка
Важно

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Важно

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Важно

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Читать
Загрузка

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

Всюду жизнь 18:48

Всюду жизнь 0 комментариев

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Читать

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Выбор редакции 18:37

Выбор редакции 0 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Читать

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

Читать

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

Мир 18:21

Мир 0 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Читать

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Читать

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Наука 18:01

Наука 0 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Читать