Страны Европы выделят Украине 20 млрд. евро: с Латвии 0,25% ВВП — это сколько?

Германия пообещала направить Украине 11,5 млрд евро в следующем году, главным образом на системы ПВО, беспилотники и артиллерийские снаряды. Великобритания выделит около 600 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 684 млн евро, на усиление украинской ПВО. Норвегия предоставит помощь на сумму около 7 миллиардов долларов (5,96 млрд евро), а Нидерланды выделят 700 млн евро на дроны.

Ряд государств определил помощь в процентах от ВВП: Эстония, Латвия и Литва будут поддерживать Украину на уровне не менее 0,25% своего ВВП, что составит 142 миллиона, 110 миллионов и более 220 миллионов евро соответственно. Также о взносах объявили Дания (250 миллионов евро), Люксембург (100 миллионов евро) и Канада (30 миллионов канадских долларов, или около 18,5 миллионов евро).

Денис Шмыгаль заявил, что в случае выполнения всех обязательств общая сумма международной поддержки Украины в 2025 году достигнет 45 миллиардов долларов, что станет рекордом с начала полномасштабной войны. При этом общие оборонные потребности страны на 2026 год он оценил в 120 миллиардов долларов, половину из которых Украина планирует покрыть своими ресурсами, а оставшиеся 60 миллиардов должны поступить от партнеров. Отдельно министр отметил важность финансирования механизма PURL, потребность по которому составляет 15 миллиардов долларов (12,7 млрд евро).

Формат «Рамштайн» действует с апреля 2022 года и объединяет более 50 государств, включая страны НАТО и ЕС, координируя военную помощь Украине. По данным Минобороны Украины, на сентябрь 2025 года общий объем предоставленной союзниками Киеву помощи превысил 145 миллиардов долларов.