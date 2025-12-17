Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сэкономим? ЦИК не планирует пока менять форму бюллетеней

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 12:26

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

На предстоящих в следующем году выборах Сейма не планируется менять бюллетени, заявил на заседании парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Сегодня на заседании комиссии был заслушан доклад Центральной избирательной комиссии о проделанной работе и планах по обеспечению подготовки и проведения выборов в Сейм.

Звиедрис сообщил, что подготовка к выборам в Сейм идет по плану. В числе предстоящих задач он отметил, что с февраля следующего года планируется разработка дополнений к избирательной платформе, а с марта - тестирование усовершенствованной IT-платформы для выборов.

Отвечая на вопросы депутатов, Звиедрис подтвердил ранее объявленное: на предстоящих в следующем году выборах в Сейм избирательные комиссии самоуправлений смогут самостоятельно решить, использовать ли сканирование для подсчета голосов или проводить его вручную. На выборах самоуправлений в этом году система сканирования голосов работала ненадежно, что вызвало задержки и путаницу.

На выборах в следующем году не предусмотрено изменений в избирательных бюллетенях, добавил глава ЦИК.

Он рассказал, что сейчас ведется работа над улучшением коммуникации с муниципальными избирательными комиссиями, чтобы устранить неясные вопросы, которые возникали на прошлых выборах, например, по вопросу подсчета голосов.

Ранее сообщалось, что согласно нынешним подсчетам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся минимум в 9,8 млн евро. Включая основной бюджет учреждения, который составляет чуть более 800 000 евро, общий бюджет ЦИК в 2026 году запланирован в объеме 10,65 млн евро.

Звиедрис сообщил, что по сравнению с предыдущими выборами дополнительное финансирование выделено на обеспечение предварительного голосования и передачи голосов на хранение на всех участках за пять дней до выборов.

В последующие два года бюджет ЦИК составит 816 460 евро.

Выборы в Сейм состоятся в начале октября следующего года.

