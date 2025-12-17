Деньги врачей. Как появляются зарплаты в 14700 евро?

Один из немногих примеров с раскрытым диапазоном - Даугавпилсская региональная больница. Там минимальная зарплата врача составляет 1813 евро, средняя - 4060 евро, а максимальная достигает 14 700 евро брутто с учетом сдельной оплаты и доплат. Руководитель больницы Инта Вайводе объяснила, что самые высокие суммы у отдельных специалистов связаны с дефицитом кадров по редким специальностям и большой нагрузкой - операции, ночные дежурства, работа после дежурств и дополнительные приемы. Из-за этого часы нередко превышают норму, возникают сверхурочные с повышенной оплатой. При этом такие выплаты, по ее словам, не являются стабильной ставкой и зависят от фактически выполненной работы, иногда на уровне нескольких ставок.

По данным анализа Минздрава, у 54% врачей вознаграждение составляет до 3000 евро, а среди ТОП-300 крупнейших зарплат среднее вознаграждение около 7000 евро брутто в месяц. Доля тех, кто получает выше 7000 евро, - около 6%. В министерстве отмечают, что большинство таких высоких выплат приходится на крупнейшие учреждения - три клинические университетские больницы и Даугавпилсскую региональную больницу.

Латвийское радио также выяснило показатели Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня: средняя оплата врача за полную ставку - около 4600 евро брутто в месяц, минимальная - примерно 2150 евро. В отдельных наиболее высокооплачиваемых подразделениях средний уровень за полную ставку может превышать 10 000 евро с учетом доплат, что в самой больнице объясняют дефицитом специалистов, высокой ответственностью и интенсивными дежурствами. Рижская Восточная клиническая университетская больница диапазон не раскрыла, но на ее сайте указана средняя зарплата врача около 4500 евро брутто.

В более широком контексте, по данным Центрального статистического управления, в 2022 году врачи были самой высокооплачиваемой профессиональной группой в Латвии, со средней зарплатой около 4800 евро брутто.